Ηράκλειο: Συνελήφθη στο αεροδρόμιο 38χρονος – Αναζητούνταν στο Μαυροβούνιο για ανθρωποκτονία

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Στη σύλληψη ενός 38χρονου υπηκόου Σερβίας, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Ο 38χρονος επρόκειτο να ταξιδέψει με προορισμό ευρωπαϊκή χώρα, όταν, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, κατά τον έλεγχο επέδειξε έγγραφα ταυτοποίησης που φέρεται να ήταν πλαστά. Συγκεκριμένα, παρουσίασε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη της Τσεχίας.

Στο μικροσκόπιο και η αναζήτησή του από το Μαυροβούνιο

Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των πραγματικών στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε αναζήτηση από τις Αρχές του Μαυροβουνίου. Ο 38χρονος φέρεται να είναι ύποπτος για υπόθεση σοβαρής σωματικής βλάβης με θανατηφόρα κατάληξη, η οποία διερευνάται ως ανθρωποκτονία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδίδει επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς η σύλληψή του στην Κρήτη, έγινε αρχικά στο πλαίσιο του ελέγχου για τη χρήση των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Τέσσερα κινητά, 4.770 ευρώ και δύο ακριβά ρολόγια

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 38χρονου και κατέσχεσαν τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 4.770 ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ρολόγια ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, συνολικού ύψους περίπου 90.000 ευρώ. Για την προέλευση και τον τρόπο απόκτησής τους βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου, με τις Αρχές, να εξετάζουν συνολικά τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω η αναζήτηση του 38χρονου από τις Αρχές του Μαυροβουνίου.