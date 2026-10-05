Αύριο στην Ελευσίνα το «Blue Carrier 2» – Κατασβέστηκε πλήρως η πυρκαγιά

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2» αναμένεται να μεταφερθεί αύριο στα ναυπηγεία ONEX στην Ελευσίνα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα και στα οχήματα, ενώ τα αίτια της παραμένουν άγνωστα.

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Ελευσίνα, Blue Carrier 2
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο στις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς έχει ολοκληρωθεί, καθώς, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης, δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.
  • Το «Blue Carrier 2» παραμένει αυτή την ώρα ανοικτά της Τήνου, εν αναμονή της μεταφοράς του προς την Ελευσίνα. Στο σημείο βρίσκονται τρία ρυμουλκά και το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος».

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Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς έχει ολοκληρωθεί, καθώς, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης, δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.

Το «Blue Carrier 2» παραμένει αυτή την ώρα ανοικτά της Τήνου, απέναντι από την περιοχή Κιόνια της Τήνου, εν αναμονή της μεταφοράς του προς την Ελευσίνα. Στο σημείο βρίσκονται τρία ρυμουλκά και το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος».

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού, ενώ στα γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

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