«Άκουσα ότι σας έλειψα»: Η Μελάνια Τραμπ επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις έπειτα από έναν μήνα «εξαφάνισης»

Έπειτα από έναν ολόκληρο μήνα απουσίας, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, πραγματοποίησε την επανεμφάνισή της στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, απαντώντας με χιούμορ στα σενάρια που είχαν φουντώσει γύρω από το όνομά της.

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Διεθνή Νέα

Μελάνια Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μελάνια Τραμπ επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις έπειτα από έναν μήνα απουσίας, επιλέγοντας να απαντήσει με χιούμορ στα σενάρια που φούντωσαν γύρω από το όνομά της: «Άκουσα ότι σας έλειψα. Εδώ είμαι!».
  • Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ διατηρεί πολύ πιο χαμηλό προφίλ στη δεύτερη θητεία της, έχοντας πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις μόλις 38 ημέρες τους πρώτους επτά μήνες του 2026.
  • Η επιστροφή της συνέπεσε με παραφιλολογία γύρω από το πρόσωπο της 35χρονης Νάταλι Χαρπ, της ιδιαίτερα πιστής εκτελεστικής βοηθού του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να αντιδρά οργισμένα σε ερωτήσεις για την παρουσία της στο Air Force One.

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Έπειτα από έναν ολόκληρο μήνα απουσίας από τη δημοσιότητα, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, πραγματοποίησε την επανεμφάνισή της στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, επιλέγοντας να απαντήσει με χιούμορ στα σενάρια που φούντωσαν γύρω από το όνομά της.

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Ντυμένη εντυπωσιακά, με μια λαμπερή κόκκινη μολύβι φούστα Dior και ένα θαλασσί oversized πουκάμισο Michael Kors, η 56χρονη Μελάνια επιχείρησε να κοπάσει τον θόρυβο για τη διακριτική της παρουσία, ξεκινώντας την ομιλία της με μια ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα.

«Καλησπέρα, άκουσα ότι σας έλειψα», δήλωσε γελώντας, για να προσθέσει: «Εδώ είμαι».

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Η Πρώτη Κυρία έφτασε στο βήμα κρατώντας το χέρι του 80χρονου συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια παρακολουθούσε την ομιλία της καθισμένος ανάμεσα στο κοινό.


Η εκδήλωση αφορούσε τη δωρεά της IndyCar και της Fox Corporation για τη χρηματοδότηση πανεπιστημιακών υποτροφιών, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τον αγώνα IndyCar στους δρόμους της Ουάσινγκτον με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον όλων ήταν στραμμένο στη Μελάνια, η οποία είχε να εμφανιστεί δημόσια από τις 19 Ιουλίου, στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Χαμηλό προφίλ στη δεύτερη θητεία

Πλήθος αμερικανικών μέσων ενημέρωσης παρακολουθεί στενά τις δημόσιες υποχρεώσεις της Πρώτης Κυρίας, καταγράφοντας ότι κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 πραγματοποίησε δημόσιες εμφανίσεις μόλις 38 ημέρες — σχεδόν τις μισές σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της πρώτης θητείας Τραμπ.

Η γεννημένη στη Σλοβενία, πρώην μοντέλο, απουσίαζε μεταξύ άλλων και από το αναβληθέν Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Ιουλίου, παρότι είχε παρευρεθεί στην αρχική εκδήλωση του Απριλίου, η οποία είχε διακοπεί από ένοπλη επίθεση.

Ανάλυση του αμερικανικού δικτύου NBC επεσήμανε επίσης ότι η Μελάνια διατηρεί πολύ πιο χαμηλό προφίλ στη δεύτερη θητεία της.

Απαντώντας σε διάφορα επικριτικά σχόλια, ο ανώτερος σύμβουλός της, Μαρκ Μπέκμαν, δήλωσε στη USA TODAY: «Η Πρώτη Κυρία ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα. Δεν την ενδιαφέρει η εικόνα [οι εντυπώσεις]».

Τα σενάρια για τη Νάταλι Χαρπ

Η επιστροφή της Μελάνια στο προσκήνιο συνέπεσε και με την παρασκηνιακή παραφιλολογία γύρω από το πρόσωπο της 35χρονης Νάταλι Χαρπ, της ιδιαίτερα πιστής εκτελεστικής βοηθού του Ντόναλντ Τραμπ.


Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε οργισμένα αυτή την εβδομάδα, όταν υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία αμφισβήτησε τους λόγους για τους οποίους η Χαρπ ήταν ένα από τα ελάχιστα άτομα που επιβιβάστηκαν μυστικά στο Air Force One μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Τουρκία, έπειτα από απειλή ασφαλείας.

Η Χαρπ αποτελεί σχεδόν μόνιμη παρουσία στο πλευρό του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, πληκτρολογώντας συχνά αναρτήσεις για στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τυπώνοντας πληροφορίες για εκείνον — ένας ρόλος που της έχει χαρίσει το προσωνύμιο «ανθρώπινος εκτυπωτής».

Η ίδια πάντως δεν φάνηκε να παρίσταται στην εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων.

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