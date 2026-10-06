Κλέλια Ρένεση: «Η ζωή δεν βγαίνει χωρίς μια φλόγα αναμμένη» – Όσα εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις παραχώρησε η Κλέλια Ρένεση στην πρεμιέρα του «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ντέρτι» μίλησε ανοιχτά για προσωπικές επιλογές και εμπειρίες, εξηγώντας μεταξύ άλλων γιατί αποφεύγει τις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Η Κλέλια Ρένεση εξήγησε πως δεν αποφεύγει τις συνεντεύξεις επειδή δεν θέλει να μιλά, αλλά επειδή θεωρεί ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση πρέπει να έχει ουσία.

«Δεν είναι ότι δεν γουστάρω να μιλάω ή να δίνω συνεντεύξεις, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να μιλάμε, αν έχουμε κάτι να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της, θυμήθηκε τα εφηβικά της χρόνια, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «αγρίμι» και εξηγώντας πως από μικρή δυσκολευόταν να συμβιβαστεί με κανόνες και περιορισμούς.

«Δεν μου άρεσε από μικρή ο περιορισμός, δεν μου άρεσαν οι κανόνες. Δεν χωρούσα στα “πρέπει” αλλά δεν είχα και ιδιαίτερη θέληση να κάψω το σύμπαν. Την ησυχία μου ήθελα, έπαιρνα την απόστασή μου», δήλωσε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο που έζησε στην Ιταλία, όπου είχε αποφασίσει να σπουδάσει ιατρική. Όπως εξομολογήθηκε, τα φοιτητικά της χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά αποτέλεσαν μια σημαντική εμπειρία αυτογνωσίας.

«Πήγα να σπουδάσω ιατρική και να αντιμετωπίσω εμένα. Δεν κατάφερα να σπουδάσω, η ιατρική θέλει τρομακτική αφοσίωση», είπε, προσθέτοντας πως εκείνη την περίοδο ήρθε αντιμέτωπη με πλευρές του εαυτού της που δεν γνώριζε.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, όπως περιέγραψε, ακολούθησε μια «γκρίζα και θλιβερή περίοδος», μέχρι να ανακαλύψει τον δρόμο που πραγματικά ήθελε να ακολουθήσει.

«Η ζωή είναι αυτό που αγαπάμε. Δεν υπάρχει λόγος να ζεις, αν δεν προσφέρεις και δεν αγαπάς. Δεν βγαίνει η ζωή με το “έλα να βγάλω τώρα 5 τάλιρα να τη βγάλουμε και αυτόν τον μήνα”. Πρέπει να υπάρχει μια φλόγα αναμμένη», σημείωσε.

Η απόφαση να γίνει ηθοποιός ήρθε σταδιακά. «Πήγα σε μία σχολή και δεν ξαναβγήκα», ανέφερε, εξηγώντας ότι μέσα από τη δραματική τέχνη ανακάλυψε έναν τρόπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της και να δοκιμάζει συνεχώς τα όριά της.

«Με ό,τι έχω καταπιαστεί το έχω κάνει με φοβερή αφοσίωση και αγάπη», υπογράμμισε.

Η ίδια μίλησε ακόμη για τη σχέση της με την έννοια της μονιμότητας και τις ανθρώπινες σχέσεις, σημειώνοντας πως οι άνθρωποι και οι καταστάσεις αλλάζουν και εξελίσσονται.

Ιδιαίτερα προσωπική ήταν η συζήτηση όταν έφτασε στη μητρότητα. «Εγώ πιστεύω ότι μάνα δεν έχω γίνει ακόμα. Μάνα θα μπορώ να με πω όταν “αποπαιδίσω”», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, περιγράφοντας τη μητρότητα ως μια κατάσταση στην οποία «έχεις μια ορθάνοιχτη καρδιά και αιμορραγείς 24 ώρες».

Η Κλέλια Ρένεση αναφέρθηκε, τέλος, και στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τις συμπεριφορές βίας στις προσωπικές σχέσεις.

«Τι συμβαίνει με τους άντρες, με τα αγόρια και λυσσάνε τόσο πολύ με τη βία προς τις γυναίκες; Είναι φόβος σίγουρα, φοβούνται τα θηλυκά, γι’ αυτό και πηγαίνουν να επέμβουν με βιαιότητα είτε στην ύπαρξή τους είτε στις αποφάσεις τους. Γιατί φοβούνται τα θηλυκά; Τι φοβούνται; Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουν να το φοβούνται το θηλυκό και να αρχίσουν να το εκτιμούν;», αναρωτήθηκε.

Όπως αποκάλυψε, έχει βρεθεί και η ίδια σε πλαίσιο εκφοβισμού και βίας σε προσωπικές της σχέσεις.

«Όταν ο σύντροφός σου δεν μπορεί να εξηγήσει με ψυχραιμία τα επιχειρήματά του στο τραπέζι και αρχίζει να χτυπάει ή να βρίζει, για μένα είναι λες και έχω ένα 5χρονο απέναντί μου», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Μικραίνει τόσο πολύ ο άλλος στα μάτια μου, μου τελειώνουν οι ερωτήσεις και η αγάπη απέναντί του».