Χανιά: 39χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του – Τον βρήκε ο συγκάτοικός του

Τραγική κατάληξη είχε η ξαφνική αδιαθεσία ενός 39χρονου άνδρα στα Χανιά, ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στην κατοικία όπου διέμενε. Ο άνδρας κατέρρευσε αιφνιδίως, με τον συγκάτοικό του να τον εντοπίζει λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του και να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές.

Κατέρρευσε μέσα στην κατοικία του

Σύμφωνα με το neakriti, ο 39χρονος, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία, λιποθύμησε και κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του. Ο συγκάτοικός του, ο οποίος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε σε βοήθεια.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές, παρουσιάζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν αναφερθεί προβλήματα υγείας που να προμήνυαν την τραγική εξέλιξη.

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου και να ρίξει φως στις συνθήκες της αιφνίδιας απώλειας του 39χρονου.