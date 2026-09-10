Ζελένσκι: Στον Καναδά για «σημαντικές συναντήσεις» με τον Κάρνεϊ – Στην κορυφή της ατζέντας η αεράμυνα της Ουκρανίας

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Στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και στην κάλυψη των αναγκών για τον ερχόμενο χειμώνα θα εστιαστεί η επίσκεψη του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στον Καναδά, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος κατά την άφιξή του στη χώρα.

«Σημαντικές συναντήσεις και συμφωνίες» έχουν προγραμματιστεί για την επίσκεψή του, στη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Η επίσκεψη «θα αφορά τις κοινές προτεραιότητες του Καναδά και της Ουκρανίας, ιδίως την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας», σημείωσε ο Καναδός ηγέτης σε ανακοίνωσή του, βεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα παραμείνει «σθεναρά δεσμευμένη στην υποστήριξη της άμυνας, της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας».

Από την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ στον Καναδά

Ο Ζελένσκι μετέβη στον Καναδά προερχόμενος από το Όσλο, όπου παρέστη χθες, Τετάρτη, στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ που απεβίωσε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Την Τρίτη συζήτησε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, για μια υποστήριξη στην αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του.

Στον Καναδά, ο Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα, αναμένεται να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις στο Κάλγκαρι, το Τορόντο και το Νορθ Μπέι (Οντάριο), καθώς και σε συνάντηση με μέλη της κυβέρνησης στο Μπανφ της Αλμπέρτα.

Η επίσκεψή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Παρασκευή.

Το περιστατικό με το ρωσικό drone πάνω από τη Μολδαβία

Χθες το βράδυ ο Στέρε δήλωσε ότι το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Όσλο «παραλίγο να χτυπηθεί» από ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά την αναχώρησή του την Τρίτη από το Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας επιβεβαίωσε ότι η χώρα χρειάστηκε προσωρινά να κλείσει τον εναέριο χώρο της προχθές, Τρίτη, το απόγευμα λόγω «της παραβίασης του εναέριου χώρου της από ένα ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που έφτασε από την Ουκρανία».

Αυτό καταστράφηκε σε απόσταση «περίπου 160 χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου» και το αεροπλάνο του Ουκρανού Προέδρου μπόρεσε τότε να απογειωθεί με καθυστέρηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της μολδαβικής κυβέρνησης, Ντουμίτρου Σιόρισι.

Πηγή στους κόλπους της ουκρανικής προεδρίας διαβεβαίωσε στο AFP ότι ο ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο, ο Ζελένσκι φέρεται να διέτρεξε τον παραμικρό κίνδυνο συνιστά «υπερβολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ