«Τα άνθη του κακού»: Η ΑΑΔΕ εντόπισε και κατέσχεσε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα γεμάτα κοκαΐνη

Η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας πληροφορίες, αποκάλυψε κύκλωμα που εισήγαγε 84 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία, κρυμμένα μέσα σε τεχνητούς μίσχους τριαντάφυλλων. Η επιχείρηση οδήγησε σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα και σε οικία στον Μαραθώνα, όπου βρέθηκε παρασκευαστήριο και όπλο, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα.

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Κοινωνία

Τριαντάφυλλα/κοκαΐνη
Πηγή: ΑΑΔΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακόμα μία σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές εντόπισαν κύκλωμα, το οποίο εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα.
  • Η συνολική ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ δύο ακόμα άτομα, ένας κακοποιός αλλοδαπής καταγωγής και ο γιος του, συνελήφθησαν σε παρασκευαστήριο στον Μαραθώνα.
  • Οι ελεγκτές βρήκαν ένα ολόκληρο παρασκευαστήριο και ένα όπλο θαμμένο στην αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα, ενώ αναζητούν και άλλα δύο άτομα, έναν άνδρα και την υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμα μία σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ελεγκτές εντόπισαν κύκλωμα, το οποίο εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα.

Η παρτίδα αφορούσε σε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα, που είχαν φύγει από την Μπογκοτά και είχαν φτάσει σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα (Λούτσα) Αττικής. Από τα 80 κιβώτια, οι ελεγκτές – με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανιχνευτή – βρήκαν στα 15 από αυτά ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τεχνητό μίσχο, ο οποίος περιείχε την κοκαΐνη.

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία ετοιμάζονταν να πάρουν την κοκαΐνη και να την συσκευάσουν σε ειδικό χώρο, στον Μαραθώνα. Οι ελεγκτές, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη οικία και συνέλαβαν εκεί έναν κακοποιό που κατηγορείται και για ανθρωποκτονία – και τον γιο του, καθώς εκεί, αφού έκαναν «φύλλο και φτερό» όλες τις εγκαταστάσεις, βρήκαν 2 kg κοκαΐνη, ένα ολόκληρο παρασκευαστήριο, και ένα όπλο θαμμένο στην αυλή του σπιτιού.

Η συνολική ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Οι ελεγκτές κατέσχεσαν και ένα πολυτελές αυτοκίνητο και αναζητούν και άλλα δύο άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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