Κτηματολόγιο: Έρχεται νέα πλατφόρμα για διορθώσεις στα όρια και το εμβαδόν των ακινήτων – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 θα βγει στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για διορθώσεις ορίων και εμβαδόν ακινήτων της χώρας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για την εφαρμογή metavoles.ktimatologio.gr μέσω της οποίας ενεργοποιείται η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων για λάθη που αφορούν στη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μιας ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει με τη βοήθεια αρμόδιας πηγής του Κτηματολογίου έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας metavoles.ktimatologio.gr, προκειμένου να λύσει κάθε απορία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιους αφορά η νέα πλατφόρμα; Δώστε μας ένα παράδειγμα

Περιπτώσεις στις οποίες η εικόνα ενός ακινήτου στον κτηματολογικό χάρτη δεν συμφωνεί με τα πραγματικά ή νόμιμα γεωμετρικά του στοιχεία .

Για παράδειγμα: ένα οικόπεδο μπορεί να εμφανίζεται μικρότερο ή μεγαλύτερο, ένα όριο να έχει μετατοπιστεί ή τμήμα της ιδιοκτησίας να εμφανίζεται μέσα σε γειτονικό ΚΑΕΚ.

Ποια προβλήματα προκύπτουν εάν η εικόνα ενός ακινήτου στον κτηματολογικό χάρτη δεν συμφωνεί με τα πραγματικά ή νόμιμα γεωμετρικά του στοιχεία;

Τέτοια προβλήματα συχνά γίνονται αντιληπτά μόλις ο ιδιοκτήτης επιχειρήσει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει το ακίνητο, να κάνει γονική παροχή, δωρεά ή αποδοχή κληρονομιάς ή να προχωρήσει σε οικοδομική άδεια. Τότε μια απόκλιση που παρέμεινε επί χρόνια “κρυμμένη” στον χάρτη μπορεί να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στη συναλλαγή.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, περισσότερα από 300.000 ακίνητα με εκκρεμότητες συνδέονται είτε με παραλείψεις δηλώσεων ιδιοκτησίας είτε με αποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων. Ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει ότι 300.000 ακίνητα θα περάσουν αυτομάτως από τη νέα πλατφόρμα, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες λαθών και εκκρεμοτήτων.

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