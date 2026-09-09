Επίδομα παιδιού 2026: Ποιες αλλαγές αναμένεται να έρθουν στις καταβολές των δύο τελευταίων δόσεων

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στις καταβολές των δύο τελευταίων δόσεων του επιδόματος παιδιού, Α21 (δηλαδή στην 5η και στην 6η) του τρέχοντος έτους για τους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μια σχετίζεται με την πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων που ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου και η άλλη με την καταβολή της έκτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου).

Αναλυτικά:

Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Το επίδομα του παιδιού (Α21) είναι ήδη «περασμένο» από την 1η Ιουνίου 2026 στο Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων και στο πλαίσιο αυτού, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πληρωμή του στους δικαιούχους από ότι πριν την ενεργοποίηση του. Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι ελέγχονται μέσω του Μητρώου αυτού για το εάν τους χορηγούνται και άλλα επιδόματα ή επιπρόσθετες παροχές από το κράτος αλλά και για το εάν πράγματι τα δικαιούνται.

Ωστόσο, η ισχύς του πιλοτικού μέτρου λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και το ΑΤΕΑ και Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟΟ, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ θα υποβάλει Έκθεση Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στην έκθεση:

θα παρέχονται συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία του μέτρου.

θα αναλύονται προβλήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις για τυχόν απαραίτητες θεσμικές, τεχνικές, επιχειρησιακές αλλαγές που οφείλουν να γίνουν ενόψει της καθολικής λειτουργίας του Μητρώου για το σύνολο των παροχών ή ενισχύσεων που χορηγούνται αλλά και τα επόμενα στάδια ή ενέργειες εν όψει καθολικής εφαρμογής.

Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης του μέτρου, θα φανεί εάν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο Μητρώο με την καθολική του εφαρμογή του σε όλες τις παροχές και τα επιδόματα που δίνονται από το κράτος -όπως κάποιοι «κόφτες» στις πληρωμές- αλλά και εάν αυτό θα επηρεάσει περαιτέρω τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος παιδιού στις δύο τελευταίες δόσεις για το τρέχον έτος.

Η αλλαγή στην ημερομηνία καταβολής της έκτης δόσης

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η τελευταία, έκτη διμηνιαία δόση, του επιδόματος παιδιού για το 2026, αναμένεται να καταβληθεί έως 10 μέρες νωρίτερα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία στους δικαιούχους, λόγω της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, αντί να δοθεί την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026 η δόση του επιδόματος που προβλέπει ο προγραμματισμός του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να πληρωθεί το διάστημα μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Τα ποσά και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για τις αυξήσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν στον Τύπο σενάρια ότι θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 30% στο επίδομα παιδιού (Α21), ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκη ωστόσο, δεν έκανε καμία εξαγγελία το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026 στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό.

Συνεπώς, τα ποσά του επιδόματος δεν προβλέπεται να αυξηθούν φέτος και φαίνεται πως θα παραμείνουν στα υφιστάμενα επίπεδα. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν από το 2027 και έπειτα τα δεδομένα αλλάξουν .

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν, τα τωρινά ποσά του επιδόματος παιδιού δεν αλλάζουν και διαμορφώνονται ως εξής:

το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο μιας οικογένειας είναι από 28 έως 70 ευρώ

είναι από 28 έως 70 ευρώ και το ποσό διπλασιάζεται από 56 έως 140 ευρώ ανά τέκνο.

Διευκρινίζεται πως, ο υπολογισμός του επιδόματος γίνεται σύμφωνα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό των παιδιών.