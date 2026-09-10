Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου – Δεν είχαν εντοπιστεί σε 2 ελέγχους που έγιναν το 2025 δήλωσε στο enikos.gr o πρόεδρος του ΙΣΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, βρέθηκαν 2 μηχανήματα με τα οποία γινόταν αυτή η ιατρική πράξη.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ ότι κατά την πρωινή αυτοψία που έγινε στον χώρο παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν περιλαμβάνονταν μέχρι πρόσφατα στον εξοπλισμό που είχε καταγραφεί στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Είχαν γίνει 2 έλεγχοι στο ιατρείο το 2025

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ μιλώντας στο enikos.gr, είχε αναφερθεί συγκεκριμένα και για τις δύο επιτόπιες παρεμβάσεις από την αρμόδια επιτροπή που είχαν γίνει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο ιατρείο, κατά τις οποίες, όπως είπε, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

«Ο πρώτος έλεγχος είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025 και ο δεύτερος έλεγχος τον Νοέμβριο του 2025. Επίσης το ιατρείο είχε εξεταστεί και σε δειγματοληπτικό έλεγχο το 2024» , ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων, επαναλαμβάνοντας ότι κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους δεν είχε εντοπιστεί τέτοιος εξοπλισμός.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία – Εάν αποδειχτεί ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα στο συγκεκριμένο ιατρείο, τότε μιλάμε για κάτι παράνομο»

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε και για το πόσο σύνθετη είναι η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Όπως ανέφερε στο enikos.gr, «η διαδικασία δεν απαιτεί μόνο κατάλληλο και πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Αυτές οι ιατρικές πράξεις πρέπει να γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία».

Εάν αποδειχτεί ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρχε τέτοιο μηχάνημα, τότε εμφανώς μιλάμε για κάτι παράνομο».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης και πως δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης – Όλα θα βγουν στο φως

Παράλληλα με την έρευνα του ΙΣΑ, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία είναι υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή, όλα θα βγουν στο φως», ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας την ανάγκη να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η αστυνομική έρευνα, οι καταθέσεις, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται πλέον να συνθέσουν το πλήρες παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.