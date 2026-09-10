Μαραθώνας: Νέα αναβολή στη δίκη της μητέρας και του γιου της για τα οστά της γιαγιάς – Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο η 68χρονη

Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη της 68χρονης και του 36χρονου γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού, μετά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της κατηγορουμένης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους, στον Μαραθώνα.

Η δίκη στο Μονομελές Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου, προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία έκανε την αρχική καταγγελία στις Αρχές.

Η 68χρονη και ο γιος της κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού», σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 68χρονη έχει καταθέσει ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και έθαψε τη σορό, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Κατά την κατηγορία, ο γιος της 68χρονης γνώριζε τι συνέβη μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Σε ψυχιατρικό νοσοκομείο η 68χρονη

Σύμφωνα με την υπεράσπιση της 68χρονης, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, χθες το βράδυ, για ακούσια νοσηλεία.

«Δεν θυμάμαι πότε πέθανε»

Νωρίτερα ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την 68χρονη και τον γιο της να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου.

«Έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά»

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου, όπου πάλι αναβλήθηκε η δίκη λόγω απουσίας της εγγονής, η 68χρονη είχε τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου.

Κατηγορούμενη: «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά».

Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας:

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη.

Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

Από την πλευρά του, ο 36χρονος είχε υποστηρίξει ότι δεν γνωρίζει κάτι για τη γιαγιά του. «Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», κατέθεσε.

Η κατάθεση της εγγονής που οδήγησε στην μακάβρια ανακάλυψη

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις αρχές ότι δεν γνωρίζει πού είναι η γιαγιά της.

Το Mega αποκάλυψε την κατάθεση της εγγονής, που οδήγησε στην μακάβρια αποκάλυψη.

«Το 2015 με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που κατοικεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να πάρει τον αδελφό μου να φύγουν και να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι του, ενώ η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μου ήταν αραιή και σε αυτήν δεν λέγαμε πράγματα πέραν του αν είναι καλά και για θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα Χριστούγεννα του έτους 2017 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η μητέρα μου ότι η γιαγιά απεβίωσε από καρκίνο του εντέρου και έκτοτε χάθηκε. Δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα και αναρωτήθηκα πού θα γίνει η ταφή ή η κηδεία, καθότι δεν τα πήγαινα καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες», ανέφερε στην κατάθεσή της η εγγονή της 90χρονης.

Η πώληση του σπιτιού και η ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η εγγονή της 90χρονης ανέφερε πως άρχισε να αναρωτιέται για την τύχη της γιαγιάς της, όταν αναζήτησε την ληξιαρχική πράξη θανάτου, αλλά δεν την βρήκε. Όπως λέει, τον τελευταίο καιρό είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες πώλησης του σπιτιού.

«Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης του σπιτιού. Βρέθηκε αγοραστής και σε καθημερινή βάση επικοινωνούσα με τον πατριό μου και τον αδελφό μου για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων. Την Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026 έκανα αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο Ληξιαρχείο Πεντέλης, σε γηροκομείο της περιοχής, όπου μου είπε η μητέρα μου ότι απεβίωσε η γιαγιά. Από το Ληξιαρχείο της Πεντέλης έλαβα αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δεν βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν μέσα μου ερωτήματα του τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε», τόνισε στην κατάθεσή της η εγγονή της ηλικιωμένης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, «σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου, η ίδια απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα και ενώ έφερα σε επαφή τον αδελφό μου και τον πατριό μου, έλαβα τηλέφωνο από τον ίδιο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδελφός μου με τη μητέρα μου λαμβάνουν τη σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου ακούγονταν όλα παράλογα. Πλην όμως το τελευταίο γεγονός της μη ανεύρεσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου με έβαλε σε σκέψεις. Δεν γνωρίζω πώς βιοποριζόταν τόσα χρόνια. Η μητέρα μου δεν παίρνει δική της σύνταξη, ούτε ο αδελφός μου παίρνει κάποιο επίδομα. Τόσα χρόνια πίστευα πως τους συντηρούσε ο σύντροφός της».