Νάξος: Τραγωδία με νεκρή 42χρονη σε τροχαίο – Έγινε ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν επανήλθε

Τραγωδία συνέβη το πρωί της Πέμπτης (10/9) στη Νάξο, όταν μία 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Μητροπόλου. Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί που τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στη Νάξο, με μία 42χρονη γυναίκα νεκρή, όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην περιοχή Μητροπόλου.
  • Η 42χρονη έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.
  • Παρά τις προσπάθειες των διασωστών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η άτυχη γυναίκα κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη τη Νάξο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία με μία 42χρονη γυναίκα νεκρή, συνέβη το πρωί της Πέμπτης (10/9) στη Νάξο, όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στην περιοχή Μητροπόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας cyclades24.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη, όταν η 42χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για την 42χρονη, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Έκαναν ΚΑΡΠΑ στην 42χρονη, αλλά δεν επανήλθε

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η είδηση του θανάτου της 42χρονης έχει προκαλέσει θλίψη στη Νάξο.

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