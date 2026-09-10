Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Επιστροφή στη λογική η νίκη του AFD στη Σαξονία – Πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί

Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, τις προτάσεις της Φωνής Λογικής, και τη νίκη του AFD στη Σαξονία, μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αρχικά ρωτήθηκε, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για τη λειτουργία δεκάδων κέντρων αισθητικής και «κλινικών» που έχουν ξεφυτρώσει σε μεγάλες πόλεις και για τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται.

«Καταρχάς να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και είναι μια μαύρη ημέρα για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και που θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Τώρα όσον αφορά στη λειτουργία αυτών των κέντρων, πρόκειται για τεράστιο ζήτημα. Εγώ ρωτώ πού είναι οι θεσμοί, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι το κράτος; Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρεία με μαντζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες και ο καθένας μπορεί να την πατήσει και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Ξεφυτρώνουν μάγισσες με μαντζούνια και κομπογιαννίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή και γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν γίνεται κανένας έλεγχος» τόνισε.

Η κ. Λατινοπούλου προανήγγειλε την ανάληψη πρωτοβουλιών και σε επίπεδο Ε.Ε. , σημειώνοντας ότι είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνει.

«Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την Αρμόδια Επιτροπή για να δούμε ακριβώς τι προβλέπεται, γιατί υπάρχουν όντως κενά, τα οποία πρέπει να καλυφθούν και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος πάνω απ’ όλα, είναι η ζωή των πολιτών του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων τυχάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιαννιτών και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους.

Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια. Ακόμη κι αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει έναν τέτοιο επιτήδειο είναι πολύ κοστοβόρο και χρονοβόρο, και με την καθυστέρηση αυτή μπορεί να πάνε και άλλοι εν τω μεταξύ σε αυτούς. Η καθυστέρηση λοιπόν και της Δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα το οποίο δρα παράλληλα με όλο το υπόλοιπο» είπε.

«Βλέπουμε έναν διαγωνισμό για το ποιος είναι ο περισσότερο σοσιαλιστής»

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, η κα Λατινοπούλου σχολίασε τις ανακοινώσεις τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι βλέπει «έναν διαγωνισμό για το ποιος είναι ο περισσότερο σοσιαλιστής».

«Αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας είναι για ακόμη μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες» είπε, κάνοντας λόγο για ασπιρίνες σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνα. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, που αυτός παράγει τον πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, είναι τραγικό το να μην έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο, φιλελεύθερο οικονομικά, στο οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15% -εκεί να είναι ο στόχος- μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις εισφορών.

Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται η μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι χαλί θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν συντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν συνεχίζει να έχει 22%, ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω 1-2 μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και ξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση σε ιδιωτικό πάροχο ενώ γινόταν μέσω της ΑΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρικνώνουν τη μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας, το οποίο κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά, έρχονται οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες απορροφούν στο κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή» είπε.

Ερωτηθείσα τι θα έκανε διαφορετικά η Φωνή Λογική, τόνισε: «Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο και τίμιο φορολογικό σύστημα, η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην τιμιότητα και τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε έναν σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15% , μειώσεις των φορολογικών συντελεστών σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση- γιατί εκεί είναι ο απώτερος στόχος- της απίστευτης προκαταβολής φόρου και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, στόχος που δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Ν.Δ. και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει να συνεχίζει ένα σοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά για να μπορέσει να πάρει αυτό το ποσοστό που θέλει στις εκλογές και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα για μας προτεραιότητα, είναι ο ιδιωτικός τομέας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις, και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά την φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε επιδόματα».

«Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος στη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, βάσει του προϋπολογισμού» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής είναι κοστολογημένο και ο λογαριασμός βγαίνει.

Η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ότι «χρήμα του φορολογούμενου» μοιράζεται σε ανώνυμες εταιρίες και σωματεία, «αντί να δίνεται σε φοροελαφρύνσεις, μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών» και «παράλληλα ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται με 20 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους».

«Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα που αγγίζει τα 4 δισ. με χρήματα που δίνονται σε υπηρεσίες συμβουλευτικές, δηλαδή σε εταιρείες» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο φορολογούμενος δεν έχει συναινέσει ποτέ σε αυτά, γιατί «θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει δίνω τους φόρους μου -να στους δώσω σε ένα λογικό βαθμό και όχι να μου κρατάς το 60 με 70% από άμεση και έμμεση φορολογία- και αυτούς τους φόρους. θέλω να τους αξιοποιήσεις και να μου τους ανταποδώσεις». «Να μου δώσεις ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν τα υπουργεία να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληξιπρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες» συνέχισε.

«Πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση»

Σχετικά με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και την πατριωτική εισφορά, αρχικά σχολίασε ότι «πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση».

«Μιλάτε με μία Μακεδόνισσα, πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών και η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και την χαίρεται».

«Κανένας δεν μιλάει, ούτε ο Τσίπρας μιλάει, γιατί δεν τον συμφέρει, ούτε ο Μητσοτάκης μιλάει για το πώς και από πού θα μειωθούν οι δαπάνες του κράτους, από πού θα εξοικονονομήσουμε χρήματα. Δεν είναι δυνατό να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στον φόρο. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα Α4. Ακόμη και τα παιδιά Γυμνασίου πρέπει να κατανοούν το φορολογικό σύστημα» τόνισε η κ. Λατινοπούλου.

«Δεν του φτάνει το μυαλό να σκεφτεί επίσης ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια, έκανε και ο Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι δήθεν θα εξοικονομήσει, αλλά έχουν φύγει και επιχειρήσεις» ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα και την πατριωτική εισφορά.

«Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσεις. Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο; Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά;» πρόσθεσε.

«Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας και τον κ. Μητσοτάκη. Εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, ας βάλει ο κ. Μητσοτάκης 99% τη φορολογία, για να μην φοροδιαφύγει κανένας. Δεν είναι το νόημα όμως να φορολογείς υψηλά για να έρθεις μετά και να πεις αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιον τρόπο θα επιβιώσουν» συνέχισε.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι θα τοποθετηθεί όταν ανακοινωθεί, σημειώνοντας ότι η πορεία της Φωνής Λογικής είναι αυτόνομη. «Αυτό το έχω διευκρινίσει και δεν ετεροκαθοριζόμαστε» είπε διαψεύδοντας τα σενάρια περί συνεργασίας μαζί του.

Όπως είπε, δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να επηρεάσει η ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό τη Φωνή Λογικής.

«Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μία ανοδική πορεία, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε οι μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά, στις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, ακόμα και τους μαθητές. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια, στην οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια, μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης στην οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή και ομαλή μετάβαση, την ώρα που άλλες χώρες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους», τόνισε.

Για τη νίκη του AFD στη Σαξονία

Σχετικά με τη νίκη του AFD στη Σαξονία, το χαρακτήρισε σκληρό δεξιό κόμμα, και σχολίασε: «Εγώ θα πω ότι είναι επιστροφή στη λογική. Θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόριζε λαθρομετανάστες. Επέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας στις χώρες ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα, και ειδικά η Ελλάδα ακόμη μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί, οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα τον εκάστοτε λαό που ζει κάθε κράτος».

«Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία στην οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα στην τσέπη για να πληρώσουμε τον εισβολέα» συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν ανήκει στην ίδια ευρωομάδα με το AFD.

Ερωτηθείσα αν βλέπει με συμπάθεια το AFD, απάντησε: «Όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, με την απομάκρυνση της woke παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη, σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή, δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους. Γκετοποιούν τον πληθυσμό με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα, τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος της ελληνικής οικογένειας, που στις 10 του μήνα τους τελειώνουν τα χρήματα. Άρα λοιπόν σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει. Να ξέρουμε πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου, που κακώς εγκρίθηκαν, να μη δίνεται άσυλο σε εκείνους που έρχονται από μη εμπόλεμες ζώνες, να γίνουν μαζικές απελάσεις, και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική» κατέληξε η κ. Λατινοπούλου.

Ακούστε το ηχητικό: