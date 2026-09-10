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«Ανυποχώρητος» ο ιός του Δυτικού Νείλου: 34 νέα κρούσματα, 324 συνολικά – 30 άνθρωποι έχουν πεθάνει

Συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί στην Ελλάδα έως τις 9 Σεπτεμβρίου, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο ΕΟΔΥ έχει εντοπίσει κρούσματα σε 73 δήμους και 22 περιφερειακές ενότητες, χαρακτηρίζοντας επιπλέον περιοχές ως «υψηλού κινδύνου» και συνιστώντας ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα, με 34 νέα την τελευταία εβδομάδα. Έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών.
  • Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους και 22 περιφερειακές ενότητες, με ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική. Επιπλέον, αρκετοί δήμοι χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου».
  • Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, ενώ ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από την αρχή επιτήρησης της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου έως και 9 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 107 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα.

30 άνθρωποι έχουν πεθάνει

Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών.

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Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας, σε 22 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες:

  • Ανατολικής Αττικής,
  • Βορείου Τομέα Αθηνών,
  • Δυτικής Αττικής,
  • Δυτικού Τομέα Αθηνών,
  • Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
  • Νοτίου Τομέα Αθηνών,
  • Πειραιώς,
  • Καρδίτσας,
  • Λάρισας,
  • Τρικάλων,
  • Ημαθίας,
  • Θεσσαλονίκης,
  • Πέλλας,
  • Πιερίας,
  • Σερρών,
  • Λακωνίας,
  • Εύβοιας,
  • Βοιωτίας,
  • Ρεθύμνου,
  • Ηρακλείου,
  • Ροδόπης
  • και Έβρου.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/περιφερειακές ενότητες.

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Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του ΕΟΔΥ, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι δήμοι:

  • Ηρακλείου ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών,
  • Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών,
  • Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • , Ιλίου Π. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
  • Μουζακίου ΠΕ Καρδίτσας,
  • Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων,
  • Αμφίπολης ΠΕ Σερρών,
  • Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου ΜΕ Θεσσαλονίκης,
  • Πύδνας – Κολινδρού ΠΕ Πιερίας,
  • Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς, Κορινθίων ΠΕ Κορινθίας,
  • Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου,
  • και Τήνου ΠΕ Τήνου.

Στους δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2026, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ισπανία, Αλβανία, Γερμανία, Κόσοβο, Κροατία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Κύπρο.

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