Συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με Αμάλ Αλαμουντίν -Κλούνεϊ: Στο επίκεντρο η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα – ΦΩΤΟ

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Με «φόντο» τη διαρκή διεθνή προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, η διακεκριμένη νομικός και ακτιβίστρια Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ, πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου την Πέμπτη (10/09), όπου είχε ιδιαίτερα θερμή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η παρουσία της διεθνούς φήμης δικηγόρου στην Αθήνα, υπογραμμίζει τη σταθερή νομική και πολιτιστική υποστήριξη που παρέχει στην χώρα μας, για ένα αίτημα με οικουμενικό χαρακτήρα.

Το παρασκήνιο της επίσκεψης και το διεθνές συνέδριο της UNESCO

Η επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ στην ελληνική πρωτεύουσα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Η φετινή διοργάνωση, εστιάζει σε ένα εξαιρετικά επίκαιρο και κομβικό ζήτημα: τη σχέση της «Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Πολιτισμό».

Το πρόγραμμα της κ. Κλούνεϊ στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς στις 14:30 προγραμματίστηκε η συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των επαφών της.

«Μεγαλειώδης κίνηση μία ενδεχόμενη επιστροφή των Γλυπτών» – Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους στο Προεδρικό Μέγαρο, το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, κυριάρχησε στην ατζέντα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξήρε την ανεκτίμητη νομική συμβολή και τη διαρκή προσφορά της Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία από την πρώτη στιγμή, στάθηκε αρωγός των ελληνικών διεκδικήσεων.

Ο κ. Τασούλας, τόνισε τη βαθύτερη ουσία του αιτήματος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Η διεκδίκηση των Γλυπτών δεν αποτελεί ζήτημα «νίκης ή ήττας» μεταξύ δύο κρατών. Μια ενδεχόμενη επιστροφή τους από τη Βρετανία, θα συνιστούσε μια μεγαλειώδη κίνηση πολιτισμού με παγκόσμιο θετικό αντίκτυπο».

Μια συνεργασία με παρελθόν και κοινό όραμα

Από την πλευρά της, η Αμάλ Κλούνεϊ εστίασε στην ανάγκη συνεχούς ανάδειξης των πολιτιστικών ζητημάτων, σε διεθνές επίπεδο. Με έκδηλη συγκίνηση και θερμά λόγια, η διακεκριμένη νομικός, αναπόλησε την πρώτη επίσημη συνεργασία που είχε με τον κ. Τασούλα πριν από 12 χρόνια για το ίδιο ακριβώς φλέγον ζήτημα, δηλώνοντας «πως ο κοινός αγώνας για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του μνημείου παραμένει ζωντανός».