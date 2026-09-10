Συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με Αμάλ Αλαμουντίν -Κλούνεϊ: Στο επίκεντρο η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα – ΦΩΤΟ

Η διακεκριμένη νομικός Αμάλ Αλαμουντίν - Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με κύριο θέμα συζήτησης, την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η επίσκεψή της στην Αθήνα, εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία φέτος εστιάζει στη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Πολιτισμό.

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Προεδρικό Μέγαρο/ Κωνσταντίνος Τασούλας σε συνάντηση με την Αμάλ Αλαμουντίν -Κλούνεϊ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η διακεκριμένη νομικός Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ είχε θερμή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
  • Η παρουσία της διεθνούς φήμης δικηγόρου στην Αθήνα, υπογράμμισε τη σταθερή νομική και πολιτιστική υποστήριξη που παρείχε στη χώρα μας, για το αίτημα με οικουμενικό χαρακτήρα. Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε πως «μια ενδεχόμενη επιστροφή τους από τη Βρετανία, θα συνιστούσε μια μεγαλειώδη κίνηση πολιτισμού με παγκόσμιο θετικό αντίκτυπο». Η Αμάλ Κλούνεϊ δήλωσε ότι «ο κοινός αγώνας για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του μνημείου παραμένει ζωντανός».

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Με «φόντο» τη διαρκή διεθνή προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, η διακεκριμένη νομικός και ακτιβίστρια Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ, πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου την Πέμπτη (10/09), όπου είχε ιδιαίτερα θερμή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στην Αθήνα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ: Θα συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό – Ο λόγος της επίσκεψής της

Η παρουσία της διεθνούς φήμης δικηγόρου στην Αθήνα, υπογραμμίζει τη σταθερή νομική και πολιτιστική υποστήριξη που παρέχει στην χώρα μας, για ένα αίτημα με οικουμενικό χαρακτήρα.

Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού – Ελλάδα και Ιταλία συντηρούν κι αποκαθιστούν 70.000 θραύμαστα αγγείων

Το παρασκήνιο της επίσκεψης και το διεθνές συνέδριο της UNESCO

Η επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ στην ελληνική πρωτεύουσα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Η φετινή διοργάνωση, εστιάζει σε ένα εξαιρετικά επίκαιρο και κομβικό ζήτημα: τη σχέση της «Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Πολιτισμό».

Το πρόγραμμα της κ. Κλούνεϊ στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς στις 14:30 προγραμματίστηκε η συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των επαφών της.

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«Μεγαλειώδης κίνηση μία ενδεχόμενη επιστροφή των Γλυπτών» – Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους στο Προεδρικό Μέγαρο, το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, κυριάρχησε στην ατζέντα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξήρε την ανεκτίμητη νομική συμβολή και τη διαρκή προσφορά της Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία από την πρώτη στιγμή, στάθηκε αρωγός των ελληνικών διεκδικήσεων.

Ο κ. Τασούλας, τόνισε τη βαθύτερη ουσία του αιτήματος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Η διεκδίκηση των Γλυπτών δεν αποτελεί ζήτημα «νίκης ή ήττας» μεταξύ δύο κρατών. Μια ενδεχόμενη επιστροφή τους από τη Βρετανία, θα συνιστούσε μια μεγαλειώδη κίνηση πολιτισμού με παγκόσμιο θετικό αντίκτυπο».

Μια συνεργασία με παρελθόν και κοινό όραμα

Από την πλευρά της, η Αμάλ Κλούνεϊ εστίασε στην ανάγκη συνεχούς ανάδειξης των πολιτιστικών ζητημάτων, σε διεθνές επίπεδο. Με έκδηλη συγκίνηση και θερμά λόγια, η διακεκριμένη νομικός, αναπόλησε την πρώτη επίσημη συνεργασία που είχε με τον κ. Τασούλα πριν από 12 χρόνια για το ίδιο ακριβώς φλέγον ζήτημα, δηλώνοντας «πως ο κοινός αγώνας για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του μνημείου παραμένει ζωντανός».

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