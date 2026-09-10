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Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό βίντεο από σχολική εκδήλωση το 1990 – Ερμηνεύει στα 18 του το «Σαν τρελό φορτηγό»

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Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 18 ετών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βίντεο από το 1990, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται σε ηλικία 18 ετών να τραγουδά σε σχολική εκδήλωση, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατό του. Ερμηνεύει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου.
  • Το βίντεο προέρχεται από εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου του το 1990, καταγράφοντας μία από τις πρώιμες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε από συμμαθητή του για να τον αποχαιρετήσει, ενώ η ανάρτηση συγκέντρωσε σχόλια για την άνεση που έδειχνε ο Μαζωνάκης στη σκηνή από νεαρή ηλικία.

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Ένα βίντεο από το 1990, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται σε ηλικία 18 ετών να τραγουδά σε σχολική εκδήλωση, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατό του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο απόσπασμα, που καταγράφηκε πριν από 36 χρόνια, ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης ανεβαίνει στη σκηνή του Λυκείου του και ερμηνεύει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου, ενώ οι συμμαθητές του τον χειροκροτούν και ζητωκραυγάζουν.

Το βίντεο προέρχεται από εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί το 1990 με αφορμή την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου του. Σε αυτό καταγράφεται μία από τις πρώιμες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, αρκετά χρόνια πριν από την επαγγελματική πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Η ανάρτηση συμμαθητή του

Το απόσπασμα φαίνεται ότι δημοσίευσε συμμαθητής του τραγουδιστή, ο οποίος θέλησε να τον αποχαιρετήσει, μοιραζόμενος παράλληλα μία ανάμνηση από τα μαθητικά τους χρόνια.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχόλια χρηστών, οι οποίοι στάθηκαν στην άνεση που έδειχνε ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στη σκηνή ήδη από νεαρή ηλικία.

«Έτοιμος καλλιτέχνης από τα 17 του» και «έμπειρος επαγγελματίας ήδη» ήταν ορισμένα από τα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από το βίντεο.

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