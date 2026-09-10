Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τα μάτια του σπουδαίου Σταμάτη Κραουνάκη: «Η φωνή του είναι η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε μια από τις πιο αυθεντικές και ιδιαίτερες προσωπικότητες, στο στερέωμα του ελληνικού τραγουδιού. Ένας καλλιτέχνης που ανέτρεψε την συμβατικότητα της νύχτας, συνδυάζοντας το μοναδικό performance και την σκηνική καινοτομία «ντυμένη» με την υπέροχη φωνή του, με μια σπάνια, ταπεινή και γενναιόδωρη καρδιά, για την οποία όλοι μιλούν.

Με αφορμή τον ξαφνικό χαμό του, ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολυθά, και μοιράστηκε αναμνήσεις, αλήθειες και στιγμιότυπα από τη σχέση τους, σκιαγραφώντας το πορτρέτο ενός αυθεντικού λαϊκού ειδώλου, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης φωτίζει άγνωστες πτυχές της ζωής του αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη και επιβεβαιώνει το πόσο καλός και απλός άνθρωπος, ήταν στην ιδιωτική του ζωή.

Η τελευταία πρόσφατη επικοινωνία τους

«Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Γιώργος με πήρε τηλέφωνο. Ήμουν από τους τελευταίους ανθρώπους της δουλειάς τουλάχιστον, που μίλησε. Δεν βρισκόμασταν συχνά, αλλά όποτε βρισκόμασταν ήταν επιτυχές και ουσιαστικό. Βέβαια να αναφέρω ότι οι ομάδες των Media, που υποστήριζαν τον Γιώργο δεν ήθελαν εμένα και όσοι προτιμούσαν εμένα, δεν ήθελαν τον Γιώργο».

Η συνεργασία στο σινεμά και ο διπλός χαρακτήρας

«Όταν συνεργαστήκαμε στην ταινία του Παναγιωτόπουλου, «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», που ήταν δική μου ιδέα και είχα πείσει τον σκηνοθέτη της ταινίας να συμμετάσχει ο Γιώργος —η πρωταγωνίστρια ήταν γλάστρα σε μπουζούκια και χρειαζόμασταν έναν πρωταγωνιστή— χωρίς να έχουμε πολλά πάρε-δώσε, τότε, το παιδί «έσκισε». Γενικά ο Γιώργος εκπροσωπούσε μια διαφορετική εικόνα, από αυτή που προβαλλόταν. Έτρωγε στη μάνα του τα μεσημέρια, ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Όλο το υπόλοιπο ήταν το performing, στο οποίο ήταν τεράστιο ταλέντο μαζί με τη φωνή του βέβαια.»

Η μοναδικότητα της φωνής και της λαϊκής του ταυτότητας

«Η φωνή του είναι η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο τραγούδι. Δηλαδή από τον Γιώργο και μετά τους μπερδεύεις εάν δεν ξέρεις ποιος έχει πει το τραγούδι, δεν τους αναγνωρίζεις. Ο Γιώργος είναι ο τελευταίος αναγνωρίσιμος ήχος. Αμέσως αναγνωρίζεις ποιος είναι, μόλις ακούς τον ήχο.»

Η πρόσκληση για τη συναυλία και η στάση ζωής

«Μιλάγαμε αρκετή ώρα. Ήθελε να πάω να του κάνω support στη συναυλία του στην Τεχνόπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ θετική. Εγώ δεν μπορούσα να πάω λόγω των παραστάσεων που είχα στη Λυσιστράτη. Έχω μεγαλώσει για ζωντανά και του το εξήγησα. Είναι καλό να κρατιέσαι πίσω, δεν θέλω να ανακυκλώνω τα δεδομένα, προτιμώ το έργο, που με πήγε ένα βήμα μπροστά. Μετά γελάσαμε. «Πώς πάει; Πότε θα έρθεις να φάμε;» του είπα.»

Τα οικονομικά, η οικογένεια και ο μύθος του

«Ο Γιώργος τα «φόρτωνε στον κόκορα», δεν ασχολούταν με τα λεφτά μέχρι το σημείο που τον συνέτρεχε η αδερφή του. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβαινε στην οικογένεια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με αυτόν τον ξαφνικό θάνατο, υπογράφει έναν μύθο. Όσο και να ψάξουμε τους γιατρούς, το τι και το πώς έγινε, εάν έπαιρνε ή δεν έπαιρνε, είναι ένα πρόσωπο, που άλλαξε τη νύχτα στην Αθήνα. Φόραγε ό,τι γούσταρε, ντυνόταν καλόγερος, όμως αυτό το εξωτερικό φαινόμενο στην προσωπική του ζωή, ήταν πολύ ταπεινό.»

Η δουλειά στο στούντιο και το «Ξημερώνει πάλι»

«Ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης που ήξερε όλους τους στίχους απέξω, αλλά και άλλα τραγούδια. Όταν κάναμε το «Ξημερώνει πάλι», ήρθε μέσα στον πανικό, στο στούντιο.

Έλεγε «θα δω τον Κραουνάκη», και είχε άγχος. Έλεγε δύο φράσεις, έβγαινε έξω, μετά έλεγε δύο φράσεις, και ξαναέβγαινε έξω. Οπότε την τρίτη φορά του λέω:

«Γιώργο, γράψε στα παπάρια σου τον Κραουνάκη και πες τα». Κι έτσι πήραμε μια πολύ ωραία ερμηνεία, η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη την περίοδο του έφερα και γούρι, γιατί έγραψε το τραγούδι «Gucci», που έγινε τεράστια επιτυχία και εκτινάχθηκε»,

Το σοκ της είδησης και ο σεβασμός στην απώλεια

«Θέλω να πω, επειδή εχθές έβλεπα τον Τσίπρα, μετά ήρθε μήνυμα από τη φίλη μου τη Χατζηαντωνίου. Μου είπε: «Πέθανε ο Μαζωνάκης». Της είπα «Άντε καλέ, χθες μιλάγαμε». Μετά από λίγο άρχισαν τα μηνύματα, μετά τηλέφωνα από τα κανάλια, δεν μπορούσα να το αντέξω. Βγαίνω σε εσάς κατ’ εξαίρεση, λόγω βαθύτατης εκτίμησης».

«Όταν φεύγει μια ψυχή λέμε ότι πρέπει να την αφήνουμε να φύγει. Αισθάνομαι ότι με όλο αυτό το ψάξιμο γύρω από τις συνθήκες του περίεργου θανάτου του, είναι σαν να τραβάμε τα πόδια του προς τα κάτω. Ας το κάνουμε γρήγορα για να φύγει. Δεν το αντέχω.»

Παράλληλα, ο Σταμάτης Κραουνάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή του προς την εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς την ως «ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση, και χαρακτηρίζοντας τους δύο έμπειρους παρουσιαστές, «υπέροχους».