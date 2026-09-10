Πάτρα: Πυροβόλησε 7 φορές με πιστόλι κρότου έξω από σπίτι συγγενικού προσώπου – Το απειλητικό σημείωμα και η σύλληψη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από περιστατικό στην περιοχή των Δεμενίκων.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος μετέβη έξω από την κατοικία συγγενικού του προσώπου και φέρεται να πυροβόλησε επτά φορές στον αέρα με πιστόλι κρότου. Στη συνέχεια, φέρεται να άφησε στην αυλή της οικίας σημείωμα με απειλητικό περιεχόμενο και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Εντοπίστηκε σε πάρκο της Πάτρας

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του και, λίγη ώρα αργότερα, τον βρήκαν σε πάρκο της Πάτρας. Ο άνδρας προσήχθη στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου συνελήφθη.

Κατά την έρευνα στον χώρο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν επτά κάλυκες κρότου, καθώς και το σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο κατηγορούμενος.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, από τον συλληφθέντα ελήφθησαν δείγματα, προκειμένου να εξεταστούν για την ανίχνευση καταλοίπων πυροβολισμού.

Είχε απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές το 2026

Από τα στοιχεία της Αστυνομίας προκύπτει ότι ο άνδρας έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες τρεις φορές μέσα στο 2026 για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.