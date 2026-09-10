Πάτρα: Πυροβόλησε 7 φορές με πιστόλι κρότου έξω από σπίτι συγγενικού προσώπου – Το απειλητικό σημείωμα και η σύλληψη

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν άνδρα στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε επτά φορές στον αέρα με πιστόλι κρότου έξω από κατοικία συγγενικού του προσώπου και να άφησε απειλητικό σημείωμα. Είχε απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές μέσα στο 2026 για υποθέσεις σχετικές με τη νομοθεσία περί όπλων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε επτά φορές με πιστόλι κρότου έξω από σπίτι συγγενικού προσώπου και άφησε απειλητικό σημείωμα.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε πάρκο της Πάτρας, ενώ κατά την έρευνα περισυνέλεξαν επτά κάλυκες κρότου και το σημείωμα.
  • Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει τις Αρχές άλλες τρεις φορές μέσα στο 2026 για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

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Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από περιστατικό στην περιοχή των Δεμενίκων.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος μετέβη έξω από την κατοικία συγγενικού του προσώπου και φέρεται να πυροβόλησε επτά φορές στον αέρα με πιστόλι κρότου. Στη συνέχεια, φέρεται να άφησε στην αυλή της οικίας σημείωμα με απειλητικό περιεχόμενο και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Εντοπίστηκε σε πάρκο της Πάτρας

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του και, λίγη ώρα αργότερα, τον βρήκαν σε πάρκο της Πάτρας. Ο άνδρας προσήχθη στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου συνελήφθη.

Κατά την έρευνα στον χώρο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν επτά κάλυκες κρότου, καθώς και το σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο κατηγορούμενος.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, από τον συλληφθέντα ελήφθησαν δείγματα, προκειμένου να εξεταστούν για την ανίχνευση καταλοίπων πυροβολισμού.

Είχε απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές το 2026

Από τα στοιχεία της Αστυνομίας προκύπτει ότι ο άνδρας έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες τρεις φορές μέσα στο 2026 για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

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