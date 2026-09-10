Φυλή: Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης – 34 κλοπές και απάτες, λεία άνω των 250.000 ευρώ

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε Αττική και περιφέρεια, προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 υποθέσεις, ενώ η λεία της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 σε οικισμό της Φυλής, συνελήφθησαν δύο φερόμενα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18 και 16 ετών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και της Ο.Π.Κ.Ε.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για απάτη. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Από την προανακριτική έρευνα και τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και άλλων στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί στην εγκληματική ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Η οργάνωση φέρεται να είχε διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, ενώ τα μέλη της είχαν κατανείμει τη δραστηριότητά τους σε τρεις επιχειρησιακές ομάδες. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν μισθωμένο «επιχειρησιακό» όχημα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και, επικαλούμενοι υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται επίσης να συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της δράσης τους, ενώ αρκετά από αυτά διατηρούσαν μεταξύ τους συγγενικές ή φιλικές σχέσεις.

Για να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, χρησιμοποιούσαν, κατά την έρευνα, μεγάλο αριθμό «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες άλλαζαν συστηματικά.

Σε μία από τις υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση, τον Δεκέμβριο του 2025 στην περιοχή του Ωρωπού, οι δράστες φέρονται να προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να εξαπάτησαν ανηλίκους, αποσπώντας τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

κοσμήματα και ρολόγια ,

, δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης , οι οποίες ήταν κρυμμένες σε ψευδοροφή,

, οι οποίες ήταν κρυμμένες σε ψευδοροφή, ρουχισμός που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού οδήγησε μέχρι στιγμής στην εξιχνίαση 34 περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών και απατών σε Αττική και περιφέρεια. Η συνολική λεία που αποδίδεται στην εγκληματική οργάνωση υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.