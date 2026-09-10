Γεωργιάδης: Έχει ως συνήθως αλλοιωθεί λαϊκίστικα η δήλωσή μου ότι «στην Ελλάδα έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας»

Τη δική του απάντηση σε όσους «αλλοίωσαν λαϊκίστικα», όπως αναφέρει, τη δήλωσή του ότι «αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, των τελευταίων δεκαετιών, στην Ευρώπη», έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Επικαλούμενος έρευνα που έκανε για τα χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ όπου «να επιτυγχάναμε ταυτοχρόνως οικονομική ανάπτυξη σταθερά άνω του μέσου όρου της ΕΕ, σταθερή μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ», ο υπουργός Υγείας τονίζει σε σημερινή ανάρτησή του ότι «δεν εντόπισα καμία παλαιότερη πολυετή περίοδο που να υπερέχει καθαρά της πρόσφατης και στα τρία μαζί».

«Το 2019–2025 συνδυάζει ανάπτυξη ταχύτερη από την ΕΕ με πολύ μεγαλύτερη σύγκλιση στην ανεργία και στο δημόσιο χρέος από τις προ κρίσης εξαετίες. Δεν εντοπίζεται παλαιότερη εξαετία που να υπερέχει και στα τρία ταυτόχρονα» συμπληρώνει.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ τονίζει: «Θα αρχίσουν διάφοροι λαϊκιστές να λένε, “ναι αλλά ο κόσμος περνάει δύσκολα κλπ” αλλά φυσικά πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν δυσκολότερα. Δεν έχουν υπάρξει Κοινωνίες χωρίς ανισότητες αλλά και για αυτούς ή Κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς ανακουφιστικά μέτρα ακριβώς διότι μπορούμε να το κάνουμε λόγω της καλής αυτής δημοσιονομικής μας εικόνας. Ξέρουμε από την εποχή των Μνημονίων ότι όταν το Κράτος χρεοκοπεί πρώτα οι αδύναμοι καταστρέφονται. Στις επόμενες λοιπόν Εθνικές Εκλογές αυτό θα κριθεί τελικά, αν θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία ή εάν θα γυρίσουμε στις παλιές μας συνήθειες».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Αναλυτικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει στην ανάρτησή του τα εξής:

«Έχει ως συνήθως αλλοιωθεί λαϊκίστικα η δήλωσή μου για την περίοδο που διανύει η Ελλάδα την τελευταία περίοδο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια συμμετοχής μας στην ΕΕ.

Έψαξα λοιπόν σε όλα τα χρόνια συμμετοχής μας στην ΕΕ αναλυτικά για να βρω άλλη οποιαδήποτε περίοδο που να επιτυγχάναμε ταυτοχρόνως οικονομική ανάπτυξη σταθερά άνω του μέσου όρου της ΕΕ, σταθερή μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Δεν εντόπισα καμία παλαιότερη πολυετή περίοδο που να υπερέχει καθαρά της πρόσφατης και στα τρία μαζί.

Η κρίσιμη διαφορά βρίσκεται στο χρέος:

Πριν από το 2008, είχαμε ισχυρή ανάπτυξη και περιόδους πτώσης της ανεργίας, αλλά χωρίς ανάλογη, παρατεταμένη αποκλιμάκωση του χρέους/ΑΕΠ.

Στην πρόσφατη περίοδο, ιδίως μετά το 2020, η ανάπτυξη και η πτώση της ανεργίας συνδυάζονται με μεγάλη μείωση του χρέους/ΑΕΠ. Το ΔΝΤ κατέγραφε ήδη έως το τέλος του 2024 μείωση άνω των 50 ποσοστιαίων μονάδων από την κορυφή του 2020, αποδίδοντάς την στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Δεν βρήκα λοιπόν καμία παλαιότερη εξαετία που να ξεπερνά το 2019–2025 και στους τρεις δείκτες ταυτόχρονα.

Χρησιμοποίησα τα ολοκληρωμένα έτη 2019–2025, ώστε να συμπεριλαμβάνεται η πανδημία και να μη βασίζεται η σύγκριση στην ανάκαμψη από το χαμηλό του 2020. Για την Ευρώπη χρησιμοποίησα σταθερή σύνθεση, την ΕΕ των σημερινών 27 μελών.

Πώς συγκρίνεται με προηγούμενες εξαετίες

Στον παρακάτω πίνακα, το θετικό πρόσημο σημαίνει βελτίωση έναντι της ΕΕ και το αρνητικό επιδείνωση:

Από αυτό προκύπτουν τρία ουσιαστικά ευρήματα:

Το 2000–2007 υπήρχε επίσης ταυτόχρονη σύγκλιση και στα τρία. Άρα χρειάζεται να διορθώσω την εντύπωση της προηγούμενης απάντησής μου: ο συνδυασμός δεν εμφανίζεται πρώτη φορά σήμερα. Τότε όμως κυριαρχούσε η ανάπτυξη, με περιορισμένη σχετική βελτίωση στους άλλους δύο δείκτες.

Το 2013–2019 η ανεργία μειώθηκε περισσότερο στην Ελλάδα σε απόλυτες μονάδες —κατά 9,9 έναντι 9,0 το 2019–2025— αλλά η σύγκλιση προς την ΕΕ ήταν μικρότερη, επειδή τότε μειωνόταν πολύ και η ευρωπαϊκή ανεργία.

Η μεγάλη ιστορική διαφοροποίηση είναι το χρέος. Στις παλαιότερες εξαετίες που ολοκληρώθηκαν έως το 2019, με αφετηρίες από το 1981, η μεγαλύτερη ελληνική μείωση χρέους/ΑΕΠ στη σειρά AMECO ήταν περίπου 5,9 μονάδες, το 2001–2007. Το 2019–2025 είναι 37,1 μονάδες.

Συμπέρασμα: Το 2019–2025 συνδυάζει ανάπτυξη ταχύτερη από την ΕΕ με πολύ μεγαλύτερη σύγκλιση στην ανεργία και στο δημόσιο χρέος από τις προ κρίσης εξαετίες. Δεν εντοπίζεται παλαιότερη εξαετία που να υπερέχει και στα τρία ταυτόχρονα.

Αυτά τα επιτεύγματα που σας αναφέρω δεν είναι προσωπική επιτυχία του @kmitsotakis μόνον, αλλά ανήκουν συλλογικά στον Ελληνικό λαό που με την προσπάθεια και τις θυσίες του πέτυχε ένα μικρό θαύμα. Η Ελλάδα μας που ως το 2019 ήταν παγκόσμιο παράδειγμα αποτυχίας, έχει μεταμορφωθεί σε παγκόσμιο παράδειγμα επιτυχίας. Θα αρχίσουν διάφοροι λαϊκιστές να λένε, «ναι αλλά ο κόσμος περνάει δύσκολα κλπ» αλλά φυσικά πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν δυσκολότερα. Δεν έχουν υπάρξει Κοινωνίες χωρίς ανισότητες αλλά και για αυτούς ή Κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς ανακουφιστικά μέτρα ακριβώς διότι μπορούμε να το κάνουμε λόγω της καλής αυτής δημοσιονομικής μας εικόνας. Ξέρουμε από την εποχή των Μνημονίων ότι όταν το Κράτος χρεοκοπεί πρώτα οι αδύναμοι καταστρέφονται.

Στις επόμενες λοιπόν Εθνικές Εκλογές αυτό θα κριθεί τελικά, αν θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία ή εάν θα γυρίσουμε στις παλιές μας συνήθειες. Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο λαός μας δεν θα θελήσει να γυρίσει πίσω στην παρακμή».

Εχει ως συνήθως αλλοιωθεί λαϊκίστικα η δήλωσή μου για την περίοδο που διανύει ο Ελλάδα την τελευταία περίοδο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια συμμετοχής μας στην ΕΕ.

Έψαξα λοιπόν σε όλα τα χρόνια συμμετοχής μας στην ΕΕ αναλυτικά για να βρω άλλη οποιαδήποτε περίοδο που να… pic.twitter.com/uaWDqPKDyf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 10, 2026

Τι είχε δηλώσει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον ΑΝΤ1, είχε πει αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ:

«Είμαι είκοσι χρόνια βουλευτής χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού. Έχω ζήσει όλη την περίοδο πριν από τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία. Θυμάμαι την κυβέρνηση Καραμανλή που έδινε κάτι αυξήσεις στους συνταξιούχους και έβγαιναν την άλλη μέρα όλα τα κανάλια και λέγανε “ντροπή, ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν είναι αυτή η αύξηση”.

Αυτή η συλλογική μας τότε επιθυμία να παίρνουμε από το κράτος διαρκώς ολοένα και περισσότερα, οδήγησε στη χρεοκοπία. Μετά από δύο χρόνια, οι συνταξιούχοι έχασαν το 50% της σύνταξής τους. Τι θέλω να πω με αυτό; Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, των τελευταίων δεκαετιών, στην Ευρώπη. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση, όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών και μόνο μία χώρα δίνει παροχές, αυτή του Μητσοτάκη. Έχουμε μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει, με δυσκολίες, αλλά προχωράει. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Έτσι την πατήσαμε και την περασμένη φορά».

ΠΑΣΟΚ: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας σημειώνοντας «μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης» και συμπληρώνοντας: «Οι πολίτες που ζουν κατά τον ίδιο την «πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας στην ΕΕ», θα δώσουν την απάντηση που πρέπει στην αλαζονεία σας».

Αναλυτικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει πως την «περίοδο ευημερίας» την ζουν «στο πετσί τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με καθηλωμένη την αγοραστική τους δύναμη στην τελευταία θέση της ΕΕ! Βιώνουν “συγκλονιστική ευημερία” στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο ενοίκιο, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, στις “συμφωνίες κυρίων” στα ράφια των σούπερ μάρκετ!».

«Γι’ αυτό και θα δώσουν καθαρή απάντηση στην αλαζονεία και την παντελή έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης μιας κυβέρνησης που αποδείχτηκε εξαιρετικός τροχονόμος των καρτέλ και των ολιγοπωλίων», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία».

Καταλήγοντας, από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν: «Η χώρα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται τους πολίτες. Έχει σχέδιο και όραμα. Πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να εγγυηθεί».