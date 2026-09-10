Βόλος: Χτύπησε τον πατέρα του με παλούκι και γροθιές και τον έστειλε στο νοσοκομείο – Συνελήφθη ο 19χρονος

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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 19χρονο γιο του έπεσε 43χρονος πατέρας Ρομά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται. Το περιστατικό έγινε έξω από το δημαρχείο της πόλης.

Όλα συνέβησαν στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο 19χρονος, για λόγο που δεν διαπιστώθηκε, χρησιμοποιώντας ένα παλούκι αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά, σύμφωνα με το gegonotanews.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά ελληνικά.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.