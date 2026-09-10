Βόλος: Χτύπησε τον πατέρα του με παλούκι και γροθιές και τον έστειλε στο νοσοκομείο – Συνελήφθη ο 19χρονος

Ένας 19χρονος γιος ξυλοκόπησε άγρια τον 43χρονο πατέρα του Ρομά έξω από το δημαρχείο του Βόλου, με αποτέλεσμα ο πατέρας να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο νεαρός συνελήφθη για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και η υπόθεσή του αναβλήθηκε λόγω της ανάγκης για διερμηνέα, καθώς δεν μιλά καλά ελληνικά

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 43χρονος πατέρας Ρομά έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 19χρονο γιο του στον Βόλο και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της πόλης. Το περιστατικό συνέβη έξω από το δημαρχείο.
  • Ο 19χρονος φέρεται να χτύπησε τον πατέρα του στα πλευρά χρησιμοποιώντας ένα παλούκι και τις γροθιές του. Συνελήφθη από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.
  • Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, αλλά αναβλήθηκε προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο νεαρός δράστης δεν μιλά καλά ελληνικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 19χρονο γιο του έπεσε 43χρονος πατέρας Ρομά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται. Το περιστατικό έγινε έξω από το δημαρχείο της πόλης.

Όλα συνέβησαν στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο 19χρονος, για λόγο που δεν διαπιστώθηκε, χρησιμοποιώντας ένα παλούκι αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά, σύμφωνα με το gegonotanews.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά ελληνικά.

Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.

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