Γιώργος Μαζωνάκης: Οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής

Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το ζευγάρι των γιατρών της ιδιωτικής κλινικής οδηγήθηκε πριν από λίγο, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επικοινωνία με τον εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει τα στοιχεία της υπόθεσης, και, εάν αποφανθεί σχετικά, ενδέχεται να γίνουν συλλήψεις.

Είχε προηγηθεί πολύωρη έρευνα των αστυνομικών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρουσία εισαγγελέα, στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατέσχεσαν έγγραφα, σκευάσματα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα, που θα αποσταλούν στα εργαστήρια για αναλύσεις.

Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, έχουν μεταβεί στην κατοικία των δύο γιατρών, στο Ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίψουν φως στην υπόθεση.

Αύριο η νεκροψία – νεκροτομή

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του τραγουδιστή αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (11/9), καθώς η οικογένειά του διορίζει τον δικό της τεχνικό σύμβουλο.

H αστυνομική έρευνα, οι καταθέσεις, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται πλέον να συνθέσουν το πλήρες παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη στο enikos.gr: Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Νωρίτερα ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr είχε δηλώσει ότι Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ είχε αναφερθεί και στα δικονομικά βήματα που θα γίνουν από εδώ και εμπρός.

Συγκεκριμένα κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση. «Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.