Ryanair: Νέα διάσταση στην πτήση-θρίλερ του Ιουλίου – «Παρασύρθηκε προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε έξω», λέει ο διευθύνων σύμβουλος

Η Ryanair αμφισβητεί την περιγραφή σύμφωνα με την οποία επιβάτης βγήκε εν μέρει από σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία τον περασμένο Ιούλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος, Μάικλ Ο’Λίρι, παραδέχεται ότι ο 61χρονος παρασύρθηκε βίαια, αλλά αρνείται ότι μέρος του σώματός του βρέθηκε εκτός αεροπλάνου, ενώ ο επιβάτης, η σύζυγός του και ο δικηγόρος του υποστηρίζουν το αντίθετο. Το περιστατικό του Λιούμπισα Κάροβιτς διερευνάται επίσημα από το αμερικανικό NTSB, με τη συμμετοχή Boeing, GE και Ryanair.

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Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, παραδέχθηκε ότι ο 61χρονος άνδρας παρασύρθηκε βίαια προς το άνοιγμα λόγω της απότομης αποσυμπίεσης, επέμεινε όμως ότι κανένα μέρος του σώματός του δεν βγήκε έξω από το αεροπλάνο.
  • Ο δικηγόρος του επιβάτη υποστηρίζει ότι το κεφάλι και το χέρι του πέρασαν από το άνοιγμα, ενώ η σύζυγός του τον περιέγραψε ως «μισό μέσα και μισό έξω από το αεροπλάνο».
  • Το ατύχημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο επίσημης έρευνας από το NTSB, το οποίο θα κληθεί να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη, ενώ οι δύο βασικές εκδοχές παραμένουν αντικρουόμενες.

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Η Ryanair αμφισβητεί την περιγραφή σύμφωνα με την οποία επιβάτης της βγήκε εν μέρει έξω από παράθυρο αεροσκάφους που έσπασε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία τον περασμένο Ιούλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, παραδέχθηκε ότι ο 61χρονος άνδρας παρασύρθηκε βίαια προς το άνοιγμα λόγω της απότομης αποσυμπίεσης, επέμεινε όμως ότι κανένα μέρος του σώματός του δεν βγήκε έξω από το αεροπλάνο.

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Το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 61χρονου Σέρβου επιχειρηματία Λιούμπισα Κάροβιτς, διερευνάται από το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), με τη συμμετοχή της Boeing, της κατασκευάστριας κινητήρων GE και της Ryanair, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο δικηγόρος του Κάροβιτς έχει υποστηρίξει ότι, όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στη θέση του, η ξαφνική αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα το κεφάλι και το δεξί του χέρι να περάσουν μέσα από το άνοιγμα, προτού άλλοι επιβάτες καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό της καμπίνας.

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Η Ryanair, ωστόσο, προαναγγέλλει ότι θα αμφισβητήσει αυτή την εκδοχή.

Ο’Λίρι: «Παρασύρθηκε προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε έξω»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ετήσια γενική συνέλευση της Ryanair στο Δουβλίνο, ο Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι ο 61χρονος «σίγουρα παρασύρθηκε προς το παράθυρο», αλλά αρνήθηκε ότι βρέθηκε έστω και εν μέρει έξω από το αεροσκάφος.

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«Δεν ήταν εν μέρει έξω από το παράθυρο. Ούτε μέρος του προσώπου του βγήκε έξω», υποστήριξε.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία δεν θεωρεί ότι «οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο», αν και αναγνώρισε ότι ο άνδρας παρασύρθηκε προς αυτό «υπό πολύ δραματικές συνθήκες».

Ο Ο’Λίρι επισήμανε επίσης ότι ο επιβάτης φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, ενώ υπογράμμισε ότι η Ryanair θα περιμένει το τελικό πόρισμα του NTSB.

«Δεν προσπαθώ να υποβαθμίσω το περιστατικό», είπε, προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία θα τοποθετηθεί οριστικά όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ryanair/ Αεροσκάφος βλάβη
Πηγή: New York Post

Η σύζυγός του λέει ότι ήταν «μισός μέσα, μισός έξω»

Η περιγραφή της οικογένειας του Κάροβιτς είναι διαφορετική. Σε προηγούμενη συνέντευξή του στον Guardian, ο 61χρονος είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως η ζώνη ασφαλείας ήταν εκείνη που τον κράτησε μέσα στο αεροσκάφος, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Η σύζυγός του, Σβετλάνα, είχε περιγράψει τον άνδρα της ως «μισό μέσα και μισό έξω από το αεροπλάνο». Σύμφωνα με την ίδια, ένας άγνωστος επιβάτης, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν Αλβανός, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, προσπαθώντας να τον τραβήξει μακριά από το σπασμένο παράθυρο.

Ο ίδιος επιβάτης επιχείρησε στη συνέχεια να καλύψει το άνοιγμα. Αρχικά χρησιμοποίησε μία τσάντα, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, παρασύρθηκε αμέσως προς τα έξω, και στη συνέχεια μία βαλίτσα, η οποία παρέμεινε στη θέση της.

Στο μικροσκόπιο των Αμερικανών ερευνητών

Το ατύχημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο επίσημης έρευνας από το NTSB, το οποίο θα κληθεί να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη στην καμπίνα, πώς έσπασε το παράθυρο και μέχρι ποιο σημείο παρασύρθηκε ο επιβάτης από την αποσυμπίεση.

Μέχρι την έκδοση του πορίσματος, παραμένουν αντικρουόμενες οι δύο βασικές εκδοχές: από τη μία, ο Κάροβιτς, η σύζυγός του και ο δικηγόρος του υποστηρίζουν ότι μέρος του σώματός του βρέθηκε έξω από το αεροσκάφος και, από την άλλη, η Ryanair επιμένει ότι ο 61χρονος παρασύρθηκε με δύναμη προς το σπασμένο παράθυρο, χωρίς όμως να περάσει μέσα από αυτό.

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