Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έως τη 16η αγωνιστική

Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League γνωστοποίησε την Πέμπτη (10/9) η διοργανώτρια αρχή, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ γνωρίζουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει και σειρά ντέρμπι.

Για τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις με ομάδες του Big 4. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου, τον ΠΑΟΚ στις 8 Νοεμβρίου και την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου.

Η ΑΕΚ αρχίζει αυτό το τμήμα του προγράμματός της με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου έχει συγκεντρωμένα τα τρία ντέρμπι της. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό την 1η Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στα τέλη του ίδιου μήνα και στις 5 Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

5η αγωνιστική: 20/09, 17:00 – Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

20/09, 17:00 – Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 6η αγωνιστική: 11/10, 21:00 – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

11/10, 21:00 – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 7η αγωνιστική: 18/10, 17:00 – Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

18/10, 17:00 – Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 8η αγωνιστική: 25/10, 16:00 – Ολυμπιακός – Καλαμάτα

25/10, 16:00 – Ολυμπιακός – Καλαμάτα 9η αγωνιστική: 31/10, 19:00 – Κηφισιά – Ολυμπιακός

31/10, 19:00 – Κηφισιά – Ολυμπιακός 10η αγωνιστική: 08/11, 21:00 – Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

08/11, 21:00 – Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 11η αγωνιστική: 22/11, 19:00 – Ολυμπιακός – Ηρακλής

22/11, 19:00 – Ολυμπιακός – Ηρακλής 12η αγωνιστική: 29/11, 19:00 – Άρης – Ολυμπιακός

29/11, 19:00 – Άρης – Ολυμπιακός 13η αγωνιστική: 05/12, 20:00 – Ολυμπιακός – ΑΕΚ

05/12, 20:00 – Ολυμπιακός – ΑΕΚ 14η αγωνιστική: 13/12, 17:00 – Ατρόμητος – Ολυμπιακός

13/12, 17:00 – Ατρόμητος – Ολυμπιακός 15η αγωνιστική: 20/12, 17:00 – Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

20/12, 17:00 – Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 16η αγωνιστική: 09/01, 19:30 – Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

5η αγωνιστική: 20/09, 18:00 – Βόλος – ΑΕΚ

20/09, 18:00 – Βόλος – ΑΕΚ 6η αγωνιστική: 10/10, 19:30 – ΑΕΚ – ΟΦΗ

10/10, 19:30 – ΑΕΚ – ΟΦΗ 7η αγωνιστική: 17/10, 19:30 – Ατρόμητος – ΑΕΚ

17/10, 19:30 – Ατρόμητος – ΑΕΚ 8η αγωνιστική: 24/10, 20:00 – ΑΕΚ – Παναιτωλικός

24/10, 20:00 – ΑΕΚ – Παναιτωλικός 9η αγωνιστική: 01/11, 21:00 – Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

01/11, 21:00 – Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 10η αγωνιστική: 08/11, 17:00 – ΑΕΚ – Λεβαδειακός

08/11, 17:00 – ΑΕΚ – Λεβαδειακός 11η αγωνιστική: 21/11, 19:30 – Καλαμάτα – ΑΕΚ (στη Νίκαια)

21/11, 19:30 – Καλαμάτα – ΑΕΚ (στη Νίκαια) 12η αγωνιστική: 29/11, 21:00 – ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

29/11, 21:00 – ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 13η αγωνιστική: 05/12, 20:00 – Ολυμπιακός – ΑΕΚ

05/12, 20:00 – Ολυμπιακός – ΑΕΚ 14η αγωνιστική: 13/12, 19:00 – ΑΕΚ – Βόλος

13/12, 19:00 – ΑΕΚ – Βόλος 15η αγωνιστική: 20/12, 19:30 – Άρης – ΑΕΚ

20/12, 19:30 – Άρης – ΑΕΚ 16η αγωνιστική: 09/01, 19:00 – ΑΕΚ – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

5η αγωνιστική: 20/09, 19:30 – Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

20/09, 19:30 – Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 6η αγωνιστική: 11/10, 21:00 – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

11/10, 21:00 – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 7η αγωνιστική: 18/10, 19:00 – Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR

18/10, 19:00 – Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 8η αγωνιστική: 25/10, 18:00 – Βόλος – Παναθηναϊκός

25/10, 18:00 – Βόλος – Παναθηναϊκός 9η αγωνιστική: 01/11, 21:00 – Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

01/11, 21:00 – Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 10η αγωνιστική: 08/11, 20:00 – Ηρακλής – Παναθηναϊκός

08/11, 20:00 – Ηρακλής – Παναθηναϊκός 11η αγωνιστική: 22/11, 19:00 – Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

22/11, 19:00 – Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 12η αγωνιστική: 28/11, 17:00 – Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

28/11, 17:00 – Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 13η αγωνιστική: 06/12, 19:00 – Παναθηναϊκός – Άρης

06/12, 19:00 – Παναθηναϊκός – Άρης 14η αγωνιστική: 13/12, 19:30 – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

13/12, 19:30 – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 15η αγωνιστική: 20/12, 19:00 – Παναθηναϊκός – Ηρακλής

20/12, 19:00 – Παναθηναϊκός – Ηρακλής 16η αγωνιστική: 10/01, 17:00 – Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ