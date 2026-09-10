Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έως τη 16η αγωνιστική

Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League γνωστοποίησε την Πέμπτη (10/9) η διοργανώτρια αρχή, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.
Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ γνωρίζουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει και σειρά ντέρμπι.
Για τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις με ομάδες του Big 4. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου, τον ΠΑΟΚ στις 8 Νοεμβρίου και την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου.
Η ΑΕΚ αρχίζει αυτό το τμήμα του προγράμματός της με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου έχει συγκεντρωμένα τα τρία ντέρμπι της. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό την 1η Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στα τέλη του ίδιου μήνα και στις 5 Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 5η αγωνιστική: 20/09, 17:00 – Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
- 6η αγωνιστική: 11/10, 21:00 – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- 7η αγωνιστική: 18/10, 17:00 – Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
- 8η αγωνιστική: 25/10, 16:00 – Ολυμπιακός – Καλαμάτα
- 9η αγωνιστική: 31/10, 19:00 – Κηφισιά – Ολυμπιακός
- 10η αγωνιστική: 08/11, 21:00 – Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- 11η αγωνιστική: 22/11, 19:00 – Ολυμπιακός – Ηρακλής
- 12η αγωνιστική: 29/11, 19:00 – Άρης – Ολυμπιακός
- 13η αγωνιστική: 05/12, 20:00 – Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- 14η αγωνιστική: 13/12, 17:00 – Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- 15η αγωνιστική: 20/12, 17:00 – Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- 16η αγωνιστική: 09/01, 19:30 – Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: 20/09, 18:00 – Βόλος – ΑΕΚ
- 6η αγωνιστική: 10/10, 19:30 – ΑΕΚ – ΟΦΗ
- 7η αγωνιστική: 17/10, 19:30 – Ατρόμητος – ΑΕΚ
- 8η αγωνιστική: 24/10, 20:00 – ΑΕΚ – Παναιτωλικός
- 9η αγωνιστική: 01/11, 21:00 – Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- 10η αγωνιστική: 08/11, 17:00 – ΑΕΚ – Λεβαδειακός
- 11η αγωνιστική: 21/11, 19:30 – Καλαμάτα – ΑΕΚ (στη Νίκαια)
- 12η αγωνιστική: 29/11, 21:00 – ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- 13η αγωνιστική: 05/12, 20:00 – Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- 14η αγωνιστική: 13/12, 19:00 – ΑΕΚ – Βόλος
- 15η αγωνιστική: 20/12, 19:30 – Άρης – ΑΕΚ
- 16η αγωνιστική: 09/01, 19:00 – ΑΕΚ – Ατρόμητος
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
- 5η αγωνιστική: 20/09, 19:30 – Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
- 6η αγωνιστική: 11/10, 21:00 – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- 7η αγωνιστική: 18/10, 19:00 – Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR
- 8η αγωνιστική: 25/10, 18:00 – Βόλος – Παναθηναϊκός
- 9η αγωνιστική: 01/11, 21:00 – Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- 10η αγωνιστική: 08/11, 20:00 – Ηρακλής – Παναθηναϊκός
- 11η αγωνιστική: 22/11, 19:00 – Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
- 12η αγωνιστική: 28/11, 17:00 – Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- 13η αγωνιστική: 06/12, 19:00 – Παναθηναϊκός – Άρης
- 14η αγωνιστική: 13/12, 19:30 – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- 15η αγωνιστική: 20/12, 19:00 – Παναθηναϊκός – Ηρακλής
- 16η αγωνιστική: 10/01, 17:00 – Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
- 5η αγωνιστική: 20/09, 21:00 – Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
- 6η αγωνιστική: 12/10, 18:00 – ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
- 7η αγωνιστική: 18/10, 21:00 – ΠΑΟΚ – Ηρακλής
- 8η αγωνιστική: 25/10, 20:00 – ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
- 9η αγωνιστική: 01/11, 19:00 – ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
- 10η αγωνιστική: 08/11, 20:00 – Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- 11η αγωνιστική: 22/11, 19:30 – ΠΑΟΚ – Κηφισιά
- 12η αγωνιστική: 28/11, 21:00 – ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- 13η αγωνιστική: 06/12, 19:30 – ΠΑΟΚ – Βόλος
- 14η αγωνιστική: 13/12, 19:30 – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- 15η αγωνιστική: 19/12, 19:30 – Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ
- 16η αγωνιστική: 10/01, 19:30 – Άρης – ΠΑΟΚ