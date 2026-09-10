LIVE UPDATE
Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε θαλαμηγό στη Λευκάδα – Σώοι οι 3 επιβαίνοντες, βούτηξαν στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ

Μία θαλαμηγός με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ιταλικής σημαίας, τυλίχτηκε στις φλόγες στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας. Και οι τρεις επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας καταφέρει να εξέλθουν στην ακτή με ίδιες δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά Λευκάδα
Ilefkada
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία θαλαμηγός με τρεις επιβαίνοντες τυλίχτηκε στις φλόγες, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας.
  • Οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, καθώς κατάφεραν να εξέλθουν στην ακτή με ίδιες δυνάμεις.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία θαλαμηγός με τρεις επιβαίνοντες τυλίχτηκε στις φλόγες, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας.

Καλά στην υγεία τους οι 3 επιβαίνοντες

Η φωτιά στη θαλαμηγό, σημαίας Ιταλίας, εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τους τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες να καταφέρνουν να εξέλθουν στην ακτή με ίδιες δυνάμεις. το Όπως μεταδίδει το ilefkada, πρόλαβαν και έπεσαν στη θάλασσα, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, και οι τρεις επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος και έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ξηράς, ενώ μεταβαίνει και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ