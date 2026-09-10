Φωτιά σε θαλαμηγό στη Λευκάδα – Σώοι οι 3 επιβαίνοντες, βούτηξαν στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ

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Μία θαλαμηγός με τρεις επιβαίνοντες τυλίχτηκε στις φλόγες, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας.

Καλά στην υγεία τους οι 3 επιβαίνοντες

Η φωτιά στη θαλαμηγό, σημαίας Ιταλίας, εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τους τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες να καταφέρνουν να εξέλθουν στην ακτή με ίδιες δυνάμεις. το Όπως μεταδίδει το ilefkada, πρόλαβαν και έπεσαν στη θάλασσα, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, και οι τρεις επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος και έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ξηράς, ενώ μεταβαίνει και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

Δείτε το βίντεο: