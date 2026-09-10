ΕΚΤ: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης-Τι λέει για τον πληθωρισμό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην αύξηση των βασικών επιτοκίων προχώρησε σήμερα η ΕΚΤ, όπως αναμένονταν από τους οικονομολόγους και αναλυτές. Αυτή είναι η δεύτερη αύξηση που γίνεται στα επιτόκια για το τρέχον έτος από την ΕΚΤ.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα σε ανακοίνωση της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα:

το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα ανέβει στο 2,50%

θα ανέβει στο το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης θα αυξηθεί στο 2,65%

θα αυξηθεί στο το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης

Τα παραπάνω θα τεθούν σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων ότι θα ακολουθήσει συγκεκριμένη πορεία για τα επιτόκια.

Για τον πληθωρισμό

Ακόμη η ΕΚΤ αναφέρεται και στο θέμα του πληθωρισμού.

Όπως επισημαίνεται, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σημαντικά άνω του στόχου του 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η σημερινή απόφαση δείχνει τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ να διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Μάλιστα σύμφωνα με το νέο επικρατέστερο σενάριο του προσωπικού της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο στο 3 % το 2026 και προβλέπεται να πέσει στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Και ο δομικός πληθωρισμός (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων) προβλέπεται να πάει στο 2,5% το 2026, στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028, όπως προβλέπει το βασικό σενάριο της Τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουνίου για τον πληθωρισμό το 2026 δεν αλλάζει, ωστόσο έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2027 και το 2028.

Η οικονομία

Ακόμη επισημαίνεται πως, η οικονομία προβλέπεται να “τρέξει” με ρυθμό ανάπτυξης 0,9% το 2026 και θα ανέβει στο 1,4% το 2027, ενώ το 2028 θα σκαρφαλώσει στο 1,5%.

Ουσιαστικά, το προσωπικό της ΕΚΤ ανεβάζει τον πήχη τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 και αυτό αντανακλά κυρίως τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης .

Οι προοπτικές για πληθωρισμό και οικονομίας παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες. Και αυτό διότι υπάρχει ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα υφιστάμενα και ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να είναι χαμηλότερος.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΚΤ εδώ