Anthropic: «Πρέπει να επιβραδύνουμε το AI πριν χάσουμε τον έλεγχο» – O εφιάλτης για κατάληψη του διαδικτύου σε 6 έως 12 μήνες

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Ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για την αλόγιστη ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) εκπέμπει ο επικεφαλής μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, ζητώντας την άμεση επιβράδυνση της κούρσας ανάπτυξης νέων μοντέλων.

«Πρέπει να επιβραδύνουμε»

Η κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιτακτική ανάγκη από φρένο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic σε δοκίμιο που δημοσίευσε το Σάββατο.

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων AI. Η πρόοδος θα εξακολουθεί να φαίνεται γρήγορη, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε σοφά τον χρόνο που κερδίζουμε», έγραψε ο CEO της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, σε ανάρτηση στον ιστότοπό του.

Ο Αμοντέι, ο οποίος ηγείται μίας από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και δημιουργός του μοντέλου Claude, υπήρξε θερμός υποστηρικτής της τεχνολογικής προόδου — ενώ την ίδια στιγμή έχει δεχθεί επικρίσεις για «κινδυνολογία» λόγω των συχνών προειδοποιήσεών του για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Σάββατο παραδέχτηκε ότι η ανθρωπότητα ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για «κυβερνοεπιθέσεις, βιοτρομοκρατία και σοβαρές οικονομικές διαταραχές».



«Ανταγωνιστικές τάσεις για την επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας, πυροδοτούμενες από εμπορικά κίνητρα, μπορούν να καταστήσουν αυτούς τους κινδύνους ακόμη πιο οξείς», έγραψε ο Αμοδέι.

«Ανακυκλούμενη αυτο-βελτίωση» και ο κίνδυνος για το διαδίκτυο

Ο Αμοντέι ανέφερε ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί «δραματικά ταχύτερα» τους τελευταίους μήνες και έχει αποκτήσει πλέον την ικανότητα να βελτιώνει η ίδια τον εαυτό της, μια δυναμική που είναι γνωστή ως «ανακυκλούμενη αυτο-βελτίωση» (recursive self-improvement).

«Αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε να ξεπεράσει την ικανότητά μας να κατανοούμε και να ελέγχουμε αυτά τα συστήματα, και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτυχθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αν τελικά αναπτυχθεί», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Αμοντέι δήλωσε ότι τον ανησύχησε ιδιαίτερα η συμπεριφορά ενός σμήνους από αυτόνομους πράκτορες AI (AI agents) στο πρόσφατο περιστατικό μεταξύ OpenAI και Hugging Face.

Το σμήνος αυτό, όπως είπε, «λειτούργησε ουσιαστικά ως μια φανατικά αφοσιωμένη συλλογικότητα, πραγματοποιώντας κυβερνοεπιθέσεις σε στόχους που δεν του είχε ζητηθεί να επιτεθεί».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξελιχθεί τόσο γρήγορα ώστε ένα τέτοιο σμήνος να είναι ικανό να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών, προκαλώντας ενδεχομένως ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η έκταση των ζημιών θα συνεχίσει να αυξάνεται από εκεί και πέρα, αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει πιο ισχυρή χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας», τόνισε.