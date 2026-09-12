Τα ελληνικά ναυπηγεία στο επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), σε μια στρατηγική σύμπραξη με την Enterprise Greece, έδωσε δυναμικό «παρών» στη διεθνή έκθεση SMM στο Αμβούργο. Με ένα εντυπωσιακό εθνικό περίπτερο που στέγασε 34 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία απέδειξε ότι διαθέτει το εκτόπισμα, την τεχνογνωσία και την εξωστρέφεια να πρωταγωνιστήσει στις παγκόσμιες εξελίξεις του κλάδου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλιακής τεχνολογίας χτύπησε φέτος στο Αμβούργο, εκεί όπου η SMM (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως το κορυφαίο διεθνές ραντεβού του κλάδου. Σε αυτό το πεδίο υψηλού ανταγωνισμού, η ελληνική αποστολή δεν αρκέστηκε σε έναν απλό ρόλο παρατηρητή. Μέσα από κρίσιμες διμερείς συναντήσεις και επαφές υψηλού επιπέδου, τα μέλη της ΕΕΝ κατάφεραν να σφυρηλατήσουν νέες διεθνείς συνεργασίες, ανοίγοντας νέους δρόμους για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του εγχώριου ναυπηγικού οικοσυστήματος.

Το ελληνικό περίπτερο αποτέλεσε πόλο έμπρακτης έλξης και διπλωματικού ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής. Την ελληνική παρουσία τίμησαν με την παρουσία τους ο Συντονιστής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Ναυτιλιακή Οικονομία και τον Τουρισμό, Dr. Christoph Ploß, καθώς και η Εκπρόσωπος της γερμανικής Ένωσης Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας VSM, κυρία Lis Kathrin Puvogel. Η επίσκεψή τους υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική βαρύτητα που αποκτούν εκ νέου τα ελληνικά ναυπηγεία στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Μέσα από τις επαφές αυτές, η πλευρά της ΕΕΝ ύψωσε ισχυρό μήνυμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επισημάνθηκε με έμφαση ότι η Ευρώπη έχει άμεση και επιτακτική ανάγκη από μια ενιαία βιομηχανική και ενεργειακή στρατηγική. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η πολυπόθητη ανταγωνιστικότητα, θα παρασχεθούν τα απαραίτητα κίνητρα που θα κάνουν τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία πιο ελκυστικά παγκοσμίως, και θα αποφευχθεί μια επικίνδυνη εξάρτηση από τρίτες χώρες σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια και οι πρώτες ύλες. Η Ελλάδα, με την παράδοση και τις νέες της δυνατότητες, δείχνει τον δρόμο.