O Βορίδης στηρίζει τον Μαρινάκη: Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλευρό του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά τις πρόσφατες αναφορές του για το επίδομα ανεργίας, τάχθηκε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης, μίλησε στο Action24, σήμερα Δευτέρα το πρωί όπου υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούν μια ευρύτερη συζήτηση για την επιδοματική πολιτική και την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσής της.

Όπως ανέφερε, οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη δεν αφορούσαν τους εποχικά εργαζόμενους, αλλά μια ευρύτερη προβληματική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα των επιδομάτων.

“Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους”, σημείωσε ο Μάκης Βορίδης.

Ο πρώην υπουργός στάθηκε, παράλληλα, στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά εργασίας, επισημαίνοντας την αντίφαση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο βρίσκεται στο 7%.

Επιπλέον, τάχθηκε υπέρ μιας πιο ορθολογικής επιδοματικής πολιτικής, εξηγώντας ότι οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη κινούνταν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

“Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική”, είπε ο πρώην υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα εντοπίζεται και στη συσσώρευση διαφορετικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένα πρόσωπο, πέρα από το επίδομα ανεργίας. Όπως ανέφερε, σε αυτές περιλαμβάνονται η επιδότηση ενοικίου, η απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα, η επιδότηση στα μέσα μεταφοράς και τα κοινωνικά φροντιστήρια.

“Δεν είναι λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ τον μήνα”, είπε και υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το συνολικό ύψος των παροχών μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας.

“Σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ τον μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης”, εξήγησε στη συνέχεια ο Μάκης Βορίδης.

Μήνυμα για “μεγάλη και συνθετική εργασία”

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο είναι κατανεμημένες οι αρμοδιότητες για τη χορήγηση των επιδομάτων. Όπως εξήγησε, διαφορετικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές παροχές, γεγονός που δυσκολεύει τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας για το ύψος της ενίσχυσης που τελικά λαμβάνει ένας δικαιούχος. “Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία, η οποία θα τα συνθέσει όλα”, υποστήριξε.

Κλείνοντας, ο Μάκης Βορίδης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια συνολική επεξεργασία του υφιστάμενου πλαισίου, προκειμένου να περιοριστούν οι στρεβλώσεις και να γίνει πιο ορθολογική η πολιτική των παροχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, “πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχής που υπάρχει”.