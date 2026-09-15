ΗΠΑ: Σε ισχύ νέοι δασμοί 50% σε 110 καναδικά προϊόντα – Τι εξαιρείται

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Περαιτέρω ένταση πυροδοτείται στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά, καθώς η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε την αύξηση των τελωνειακών δασμών σε πληθώρα καναδικών αγαθών.

Ο νέος γύρος αμερικανικών δασμών σε 110 καναδικά προϊόντα τέθηκε σε ισχύ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Σε ορισμένα τυριά, γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη, οχήματα παντός εδάφους (ATV), έπιπλα και προϊόντα με βάση το χαρτί ή τον χάλυβα επιβάλλεται πλέον επιπρόσθετος δασμός 50% κατά την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιθέτως εξαιρούνται εμπορεύματα που είχαν στοχοθετηθεί από έναν ίδιου εύρους επιπρόσθετο δασμό, σε μια προσπάθεια «να αντισταθμιστεί το βάρος για το αμερικανικό εμπόριο, εξυπηρετώντας παράλληλα καλύτερα το δημόσιο συμφέρον».

Πρόκειται για:

το χαρτί υγείας ,

, το τσιμέντο,

η ζάχαρη ,

, οι ηλεκτρικοί πίνακες ,

, ή ακόμα το ουίσκι σε δοχεία άνω των τεσσάρων λίτρων.

Το 2024, ο Καναδάς εξήγαγε στις ΗΠΑ χαρτί υγείας αξίας περίπου 328 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο διεθνή προμηθευτή της χώρας.

Οι αλλαγές αυτές ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού η Οτάβα επέβαλε τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ως απάντηση σε επιπρόσθετους δασμούς που είχαν προηγουμένως επιβληθεί από την Ουάσινγκτον.

Θυμωμένη επειδή ο Καναδάς απάντησε, η αμερικανική κυβέρνηση προβλέπει επίσης να απαγορεύσει από τις 29 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

οινοπνευματώδη ποτά ,

, ένα γαλακτοκομικό προϊόν όπως ο ορός γάλακτος και

όπως ο ορός γάλακτος και οι μοτοσικλέτες άνω των 800 κυβικών εκατοστών.

Έχοντας στα σύνορά της τη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά, η καναδική οικονομία έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες μεγάλη εξάρτηση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διοχετεύονται σχεδόν τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CBC