Άναψε φωτιές ο Πάνας με τη δήλωση για ΕΛΑΣ και σοσιαλδημοκρατία: «”Δορυφόρος” του κ. Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Μαρινάκης- Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας». Αυτό τόνισε ο κ. Πάνας του ΠΑΣΟΚ μιλώντας σε εκπομπή ιστοσελίδας, απαντώντας στο ερώτημα, εάν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ενώ σημείωσε και τις «ιστορικές καταβολές» των δύο κομμάτων.

Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», αν και στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.

Π. Μαρινάκης: Είναι φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα ”δορυφόρος” του κ. Τσίπρα

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής: ”Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ….που είναι το κακό;”», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής.

Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων.

Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα ”δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

«Τη σοσιαλδημοκρατία την εκφράζει στην Ελλάδα ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ»

Ανάλογα αιχμηρή ήταν η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στον Παύλο Μαρτινάκη.

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.

Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας.

Μάταιος ο κόπος σας.

Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ.