Πάπας Λέων: Περισσότεροι από 600.000 πιστοί σε Θεία Λειτουργία στο Παρίσι – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί τετραήμερο «αποστολικό ταξίδι» στη Γαλλία, με επίκεντρο την υπαίθρια Θεία Λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ του Παρισιού, την οποία αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Ποντίφικας θα επισκεφθεί επίσης μια ένωση υποδοχής μεταναστών και το Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, πριν μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης.

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Διεθνή Νέα

Ο Πάπας στον Καθεδρικό Ναό του Παρισίου
Πηγή: Catholic Standard
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα γεγονός υψίστης σημασίας, η υπαίθρια Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, θα λάβει χώρα στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, σήμερα 26/9/2026.
  • Πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών και στη συνέχεια το Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού.
  • Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ.

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Ένα γεγονός υψίστης σημασίας θα λάβει χώρα στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.Ο λόγος για την υπαίθρια Θεία Λειτουργία, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής (26/9/2026) δεύτερης ημέρας, του τετραημέρου «αποστολικού ταξιδιού» στη Γαλλία.

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Η Λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα (26/9/2026) και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια ενώ αρκετά μεγάλο μέρος του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας θα είναι αποκλεισμένο, για όσους δεν έχουν τις σχετικές άδειες εισόδου. Παρόντες θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί, σημαντικά μέλη της επιχειρηματικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, με εξαίρεση τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ.

 


Πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών, που ιδρύθηκε έπειτα από την έκκληση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων. Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, αλλά και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

 


Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ. Σύμφωνα με την καθολική παράδοση, εκεί η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, στα μέσα του 19ου αιώνα, στη Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.

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