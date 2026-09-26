Πάπας Λέων: Περισσότεροι από 600.000 πιστοί σε Θεία Λειτουργία στο Παρίσι – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Ένα γεγονός υψίστης σημασίας θα λάβει χώρα στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.Ο λόγος για την υπαίθρια Θεία Λειτουργία, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής (26/9/2026) δεύτερης ημέρας, του τετραημέρου «αποστολικού ταξιδιού» στη Γαλλία.

Η Λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα (26/9/2026) και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια ενώ αρκετά μεγάλο μέρος του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας θα είναι αποκλεισμένο, για όσους δεν έχουν τις σχετικές άδειες εισόδου. Παρόντες θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί, σημαντικά μέλη της επιχειρηματικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, με εξαίρεση τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ.



Πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών, που ιδρύθηκε έπειτα από την έκκληση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων. Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, αλλά και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

It was one of the most moving moments of Pope Leo XIV’s Prayer Vigil with young people at the Stade de France. Hundreds of actors represented France’s more than 1,700 saints and blesseds, creating a striking image of a true “army of holiness.” Pope Leo XIV was deeply moved and,… pic.twitter.com/NaRj50JSBR — EWTN News (@EWTNews) September 25, 2026

Bonjour à toutes et à tous. Je suis en route pour les Champs-Elysées afin de vous faire vivre les coulisses de la messe géante organisée par le pape Léon XIV à Paris. On attend quelque 600 000 personnes de la Concorde jusqu’à l’Arc de Triomphe pic.twitter.com/T2JCNXIdyf — Clément Parrot (@CParrot) September 26, 2026



Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ. Σύμφωνα με την καθολική παράδοση, εκεί η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, στα μέσα του 19ου αιώνα, στη Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.