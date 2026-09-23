Ριφιφί: Δείτε αποσπάσματα από το αποψινό συγκλονιστικό επεισόδιο

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Ένα ακόμα καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς “Ριφιφί” έρχεται απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η ξαφνική εμφάνιση του Θέμη του σερβιτόρου του ζαχαροπλαστείου και η επιμονή του να γίνει μέλος της ομάδας αναγκάζει την Όλγα, τον Μανώλη και τους υπόλοιπους να το δεχτούν.

Η ομάδα ενισχύεται και με δύο ακόμα νέα μέλη. Τον Αντώνη και τον Αργύρη. Μαθαίνουμε τις ιστορίες του καθενός. Η Όλγα και ο Μανώλης εξηγούν αναλυτικά το σχέδιο για την ληστεία της τράπεζας.

Έκπληκτοι οι άλλοι ακούν ότι πρέπει να μπουν από φρεάτιο και να σκάψουν υπόγειο λαγούμι αρκετών μέτρων για να φτάσουν στον χώρο των θυρίδων. Πράγμα ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Ποιος απ’ όλους θα λακίσει;

Δες το sneak preview εδώ (1):

Δες το sneak preview εδώ (2):

Δες το trailer εδώ: