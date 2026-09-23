Ρέθυμνο: Ελεύθεροι με όρους δύο αλλοδαποί για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Αύριο στον ανακριτή πατέρας και δύο γιοι

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την παρουσίασή τους στον ανακριτή Ρεθύμνου, δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στον Μυλοπόταμο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 συλλήψεις.

Οι δύο αλλοδαποί φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, καθώς και σε αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές.

Αύριο στον ανακριτή πατέρας και δύο γιοι

Για την υπόθεση έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίες είχαν συλληφθεί ως εμπλεκόμενες στη δραστηριότητα της φερόμενης εγκληματικής ομάδας.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ένας άνδρας και οι δύο γιοι του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην ομάδα.