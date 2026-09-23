Ρέθυμνο: Ελεύθεροι με όρους δύο αλλοδαποί για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Αύριο στον ανακριτή πατέρας και δύο γιοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 συλλήψεις για υπόθεση που περιλαμβάνει απάτη με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και άλλα αδικήματα. Τέσσερις γυναίκες έχουν επίσης αφεθεί ελεύθερες, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον ανακριτή ένας άνδρας και οι δύο γιοι του.

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Δικαστήριο, Ρέθυμνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο και φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα.
  • Η ομάδα εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, καθώς και σε αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές.
  • Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ένας άνδρας και οι δύο γιοι του, οι οποίοι φέρονται να είχαν «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην ομάδα.

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την παρουσίασή τους στον ανακριτή Ρεθύμνου, δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στον Μυλοπόταμο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 συλλήψεις.

Οι δύο αλλοδαποί φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, καθώς και σε αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές.

Αύριο στον ανακριτή πατέρας και δύο γιοι

Για την υπόθεση έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίες είχαν συλληφθεί ως εμπλεκόμενες στη δραστηριότητα της φερόμενης εγκληματικής ομάδας.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ένας άνδρας και οι δύο γιοι του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην ομάδα.

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