Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το Σάββατο (26/9) ότι απέρριψε την τελευταία ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των έμμεσων διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

«Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά αμέσως, επειδή χάνουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» στο πέρασμα.

Το Ιράν είχε υποβάλει πρόταση μέσω διαμεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία θα προέβλεπε να ανοίξουν εκ νέου τα στενά, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λήξης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Wall Street Journal ανέφερε χθες ότι ο Τραμπ είχε απορρίψει κατ’ ιδίαν την προσφορά, λέγοντας σε βοηθούς του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.