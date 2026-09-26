Πλάκα: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, εξετάζεται η αλληλουχία των γεγονότων – Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη στην Πλάκα και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει οίκημα και να βρουν τον θάνατο 6 άτομα.

Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από τα ερείπια έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί η αλληλουχία των γεγονότων: έκρηξη, φωτιά, κατάρρευση.

Η επιχείρηση στα συντρίμμια

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως έπειτα από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών σκύλων έρευνας και διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.