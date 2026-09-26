Επιμένει ο Τραμπ στον αποκλεισμό των ειδησεογραφικών δικτύων CNN και του MS NOW – Μιλά για «δράστες ψευδών ειδήσεων»

Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στον αποκλεισμό των CNN και του MS NOW, παρότι έχασε την δικαστική μάχη, η οποία προκλήθηκε από την αιφνιδιαστική του απόφαση να αποκλείσει τους δημοσιογράφους των συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης από την ενημέρωση που παρέχει ο Λευκός Οίκος.

Σε νεότερη ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο truth social: «Γιατί θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση σε έναν πολύ ιερό χώρο, τον Λευκό Οίκο, σε δράστες ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (FAKE NEWS), όπως το CNN και το MSDNC (σ.σ. MS NOW);». «Παρά τη μεγάλη μου εκλογική νίκη, σχεδόν το 100% της κάλυψης για τον “ΤΡΑΜΠ” είναι αρνητικό, και είναι έτσι εδώ και χρόνια!», πρόσθεσε σε υψηλούς τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος, μάλιστα, δημοσίευμα με τίτλο: «Προκλητικός ο Λευκός Οίκος αποστομώνει τους δημοσιογράφους: ‘Η πρόσβαση είναι προνόμιο – όχι δικαίωμα».

Νωρίτερα σήμερα το CNN μετέδωσε ότι αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Τενεσί στον ποδοσφαιρικό αγώνα κολλεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης (pool coverage) του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος αποκλεισμός του CNN έρχεται σε συνέχεια της δικαστικής ήττας του Ντόναλντ Τραμπ, που τον ανάγκασε σε συμμόρφωση και να επιτρέψει στους δημοσιογράφους να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών (CNN, MS NOW, Politico) στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών.