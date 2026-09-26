Μείωση δασμών ύψους 30 δισ. ευρώ συμφώνησαν Κίνα και ΗΠΑ – Ανοίγουν διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε μείωση δασμών ύψους 30 δισ. δολαρίων και στην έναρξη διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έπειτα από επαφές μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνει επίσης τη συγκρότηση εμπορικού συμβουλίου και την υποστήριξη σε διεθνείς συνόδους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν τη σταθερότητα των διμερών δεσμών τους, ενώ συζήτησαν και θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως το Ιράν και οι θαλάσσιες οδοί.

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ΤΡΑΜΠ - ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA/Yonhap
ΤΡΑΜΠ - ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA/Yonhap
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κίνα ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τις ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Παράλληλα, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να εκκινήσουν τον διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.
  • Επίσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συγκρότηση ενός εμπορικού συμβουλίου, ενώ η επίσκεψη «εμπλούτισε την εποικοδομητική και σταθερή σχέση Κίνας -ΗΠΑ».

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Τους πρώτους καρπούς απέδωσαν οι επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιπινγκ στον Λευκό Οίκο, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επήλθε συμφωνία μείωσης δασμών ύψους 30 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να εκκινήσουν τον διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Συγκεκριμένα, η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε με τις ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, βάσει μιας συμφωνίας οκτώ σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Προς συγκρότηση εμπορικού συμβουλίου

Επίσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συγκρότηση ενός εμπορικού συμβουλίου και να διευρύνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων συνομιλιών στην Κουάλα Λουμπούρ, έγινε γνωστό από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

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«Η συμφωνία ακολουθεί μια προηγούμενη απόφαση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη να παρατείνουν για δύο μήνες μια εμπορική εκεχειρία, που επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας περισσότερο χρόνο για να εργαστούν πάνω σε μια ενδεχομένως ευρύτερη εμπορική συμφωνία», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Να σημειωθεί ότι η τριήμερη σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Σι Τζιπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, ανέδειξε κυρίως την προσωπική διπλωματία παρά δημόσιες σημαντικές εξελίξεις, σχολιάζει το Reuters. Ο Σι Τζιπίνγκ έχει έκτοτε επιστρέψει στο Πεκίνο, όπως μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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Ζητούμενο η σταθερότητα των διμερών δεσμών

«Η ιστορική επίσκεψη εμπλούτισε την εποικοδομητική και σταθερή σχέση Κίνας -ΗΠΑ, επικύρωσε τη συνολική σταθερότητα των διμερών δεσμών, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ και θα έχει έναν ευρύ αντίκτυπο στην ειρήνη και ανάπτυξη παγκοσμίως», τόνισε με ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι.

Στο φλέγον ζήτημα της  Τεχνητής Νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διεξάγουν διάλογο για τους κινδύνους και τα οφέλη της τεχνολογίας, με τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, και να δημιουργήσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας για περιστατικά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόνισε ο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εν όψει δυο Συνόδων

Εκτός των οικονομικών ζητημάτων, συμφώνησαν επίσης να στηρίξουν ο ένας τον άλλο στη διοργάνωση της Συνόδου των ηγετών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και της συνόδου της Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομιών (G20), με τους δύο ηγέτες να σχεδιάζουν να παραβρεθούν στις συναντήσεις που θα φιλοξενήσει ο καθένας στη χώρα του, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, οι δυο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι καμία χώρα ή οντότητα δεν πρέπει να επιβάλει τέλη διέλευσης σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς, σύμφωνα με το υπουργείο. Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει.

 

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