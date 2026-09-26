Τραγωδία στην Πλάκα: Έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια της έκρηξης – Η προστασία των διπλανών διατηρητέων κτιρίων στο επίκεντρο

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Στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, όπου συνέβη η τραγωδία με τους έξι νεκρούς μετά την έκρηξη και κατάρρευση του 2όροφου κτιρίου, το πρωί της Παρασκευής (26/9), μετέβη σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και την ανάσυρση όλων των αγνοουμένων, με εντολή του Υπουργού, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών.

Έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια

Στο σημείο θα παραμείνουν επίσης ο Επικεφαλής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του συμβάντος.

Επικοινωνία με Μενδώνη για τα διπλανά διατηρητέα κτίρια

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους.

Ο Υπουργός εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύωρη και απαιτητική επιχείρηση.