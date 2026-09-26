Συνελήφθη 49χρονος να οδηγεί μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στην Αττική Οδό

Συνελήφθη 49χρονος στην Αττική Οδό, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το 2023 για το ίδιο αδίκημα. Ο οδηγός εντοπίστηκε να έχει ποσοστό αλκοόλ 0,67 mg/l και να μην φοράει ζώνη ασφαλείας, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
© 2026 Intime p.a. / Chalkiopoulos Nikos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 49χρονος στην Αττική Οδό, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023.
  • Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με ποσοστό αλκοόλ 0,67 mg/l, ενώ δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
  • Η άδεια οδήγησής του είχε αφαιρεθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023 για 2.005 ημέρες, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνελήφθη ένας 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για το ίδιο αδίκημα.

Τροχαία: 40 συλλήψεις για 6.994 τροχονομικές παραβάσεις στην Αττική – 17 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ

Ειδικότερα, ο 49χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ οδηγούσε όχημα στην περιοχή των Αχαρνών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ποσοστό 0,67 mg/l, ενώ δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Του είχαν αφαιρέσει την άδεια οδήγησες λόγω… αλκοόλ

Παράλληλα, από τον έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του 49χρονου είχε αφαιρεθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023 για 2.005 ημέρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ