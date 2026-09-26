Ερέτρια: Ο 92χρονος Δημήτρης Πολυζωίδης διεκδικεί θέση στο βιβλίο Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο

Ο 92χρονος επαγγελματίας ψαράς Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια, διεκδικεί μία θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς, στον κόσμο. Στις 13 Αυγούστου 2026, πραγματοποίησε μια εξάωρη αλιευτική εξόρμηση με το σκάφος του «Γρηγόριος», με την προσπάθεια του, να καταγράφεται από τρεις μάρτυρες. Ο φάκελος της υποψηφιότητας του έχει υποβληθεί στον οργανισμό Guinness World Records, με την τελική απόφαση να εκκρεμεί, ενώ ο καπετάνιος αναρρώνει από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

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Ο 92χρονος ψαράς που διεκδικεί το ρεκόρ Γκίνες
Πηγή: Evia on Line
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 92χρονος επαγγελματίας ψαράς από την Ερέτρια, καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης, διεκδικεί μία θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς, στον κόσμο.
  • Στις 13 Αυγούστου 2026 πραγματοποίησε εξάωρη αλιευτική εξόρμηση με μάρτυρες, με τον φάκελο της υποψηφιότητας, να έχει υποβληθεί στον οργανισμό Guinness World Records.
  • Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμεί, ενώ ο καπετάνιος αναρρώνει αυτή την περίοδο, από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, διεκδικεί ο επαγγελματίας ψαράς από την Ερέτρια, ο καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα που αγαπά, παρά τα 92 χρόνια του.

Στις 13 Αυγούστου 2026, στις 3:30 τα ξημερώματα, απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας, με το ξύλινο αλιευτικό του σκάφος «Γρηγόριος», πραγματοποιώντας μια εξάωρη αλιευτική εξόρμηση. Χειρίστηκε ο ίδιος το σκάφος, έριξε και μάζεψε τα δίχτυα και τα παραγάδια του, ενώ έπειτα από την επιστροφή του στο λιμάνι, στις 10.00 το πρωί, συνέχισε τις εργασίες του, στη στεριά.

Σύμφωνα με το Evia on line, την προσπάθειά του κατέγραψαν τρεις μάρτυρες, που επέβαιναν στο σκάφος: η νομικός Αγγελική Σολομωνίδου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Καρυστινός και ο στρατιωτικός νομικός François Delannoy.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, με βίντεο, φωτογραφίες και υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων, υποβλήθηκε στον οργανισμό Guinness World Records από τον γιο του, Πολυζώη Πολυζωίδη, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμεί, με την οικογένεια του καπετάν Δημήτρη και την τοπική κοινωνία της Ερέτριας, να αναμένουν τα αποτελέσματα.

Ο 92χρονος καπετάνιος αναρρώνει αυτή την περίοδο, από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

 

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