Ερέτρια: Ο 92χρονος Δημήτρης Πολυζωίδης διεκδικεί θέση στο βιβλίο Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο

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Μία θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, διεκδικεί ο επαγγελματίας ψαράς από την Ερέτρια, ο καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα που αγαπά, παρά τα 92 χρόνια του.

Στις 13 Αυγούστου 2026, στις 3:30 τα ξημερώματα, απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας, με το ξύλινο αλιευτικό του σκάφος «Γρηγόριος», πραγματοποιώντας μια εξάωρη αλιευτική εξόρμηση. Χειρίστηκε ο ίδιος το σκάφος, έριξε και μάζεψε τα δίχτυα και τα παραγάδια του, ενώ έπειτα από την επιστροφή του στο λιμάνι, στις 10.00 το πρωί, συνέχισε τις εργασίες του, στη στεριά.

Σύμφωνα με το Evia on line, την προσπάθειά του κατέγραψαν τρεις μάρτυρες, που επέβαιναν στο σκάφος: η νομικός Αγγελική Σολομωνίδου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Καρυστινός και ο στρατιωτικός νομικός François Delannoy.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, με βίντεο, φωτογραφίες και υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων, υποβλήθηκε στον οργανισμό Guinness World Records από τον γιο του, Πολυζώη Πολυζωίδη, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμεί, με την οικογένεια του καπετάν Δημήτρη και την τοπική κοινωνία της Ερέτριας, να αναμένουν τα αποτελέσματα.

Ο 92χρονος καπετάνιος αναρρώνει αυτή την περίοδο, από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.