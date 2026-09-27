Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν ένα κιλό κάνναβης – ΒΙΝΤΕΟ

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Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγούνται δύο άνδρες, 22 και 63 ετών, μετά τη σύλληψή τους το απόγευμα του Σαββάτου (26/09) στην Αγία Βαρβάρα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η αστυνομική έρευνα, που ξεκίνησε από τη συλλογή πληροφοριών και πέρασε από το στάδιο της διακριτικής επιτήρησης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία όταν οι αρχές εισέβαλαν στο σπίτι-ορμητήριο των δραστών, κατάσχοντας σχεδόν ένα κιλό κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και μετρητά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 877,8 γραμμ. κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ. Σημειώνεται ότι μέρος των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού που μένανε στην Αγία Βαρβάρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

877,8 γραμμάρια κάνναβης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

360 ευρώ

Στη συνέχεια, σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.