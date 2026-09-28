Αυτιάς σε Κομισιόν: Αναγκαία η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αποθεματικού καυσίμων

Τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αποθεματικού καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης πετρελαϊκής κρίσης προτείνει με ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, τονίζει ότι «η διαρκής μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την ευάλωτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς που προκαλούνται στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης, μεταφοράς, παραγωγής και το κόστος ζωής των Ευρωπαίων πολιτών». Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι «η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων καυσίμων. Είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει επαρκή αποθέματα πετρελαίου στα κράτη μέλη, καθώς και να εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό και κοινή αντιμετώπιση των ενεργειακών κρίσεων».

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

Η διαρκής μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την ευάλωτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς που προκαλούνται στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης, μεταφοράς, παραγωγής και το κόστος ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. H κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων καυσίμων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αποθεματικού μηχανισμού καυσίμων. Είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει επαρκή αποθέματα πετρελαίου στα κράτη μέλη και να εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό και κοινή αντιμετώπιση των ενεργειακών κρίσεων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται να εξετάσει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου, συμπληρωματικού προς τα εθνικά αποθέματα των κρατών-μελών, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται συντονισμένα σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού;

2. Εξετάζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινής προμήθειας και αποθήκευσης πετρελαίου, ώστε η Ένωση να μπορεί να αντιδρά ταχύτερα σε απότομες αυξήσεις των τιμών και σε σοβαρές διαταραχές της αγοράς;