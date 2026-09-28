Κακλαμάνης: Καταδικάζει τις επιθέσεις στα γραφεία των Παπαθανάση-Λοβέρδου – «Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν λυγίζουμε»

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις που σημειώθηκε στα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

«Καταδικάζω με τρόπο κατηγορηματικό και απερίφραστο κάθε απόπειρα εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας. Τέτοιου είδους άνανδρες και απαράδεκτες ενέργειες δεν μας πτοούν και δεν εκφοβίζουν τη Δημοκρατία μας, η οποία θα είναι πάντα ισχυρή» τόνισε.

«Όσες μπογιές ή τρικάκια κι αν πετάξουν, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους, όσους τραμπουκισμούς κι αν διαπράξουν, ένα έχω να τους πω: Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν λυγίζουμε. Είμαστε εδώ, ενωμένοι και δυνατοί για να υπερασπιζόμαστε κάθε φορά το δημοκρατικό μας συναίσθημα, το δημοκρατικό μας πολίτευμα και αυτοί οι θρασύδειλοι θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους» πρόσθεσε.