Καλαμάτα: Στη φυλακή ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του – Τι είπε για την απειλή «η ζωή σου είναι λίγη»

Ένας 38χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, κατηγορούμενος ότι πυροβόλησε δύο φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι ισχυρισμοί του περί μη ανθρωποκτόνου πρόθεσης δεν έπεισαν τις αρχές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

δράστης πυροβολισμοί Καλαμάτα
Πηγή: eleftheriaonline.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, αλλά οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή του κράτηση διαδραμάτισε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ενώ κατηγορείται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στην Καλαμάτα.

Καλαμάτα: Την Δευτέρα απολογείται ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του – Μία ημέρα πριν, την παρακολουθούσε στην παραλία

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 28/9, ενώπιον του ανακριτή και ύστερα από την απολογία του, που διήρκεσε δύο ώρες, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πυροβολισμοί στην Καλαμάτα: «Η ζωή σου είναι λίγη» – Το απειλητικό τηλεφώνημα πριν από το καρτέρι του 38χρονου στην πρώην σύντροφό του

Δήλωσε μετανιωμένος – Τι υποστήριξε για την απειλή «η ζωή σου είναι λίγη»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του, κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.

Σχετικά με το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε στην πρώην σύντροφό του, λίγο πριν από την επίθεση, λέγοντας πως «η ζωή σου είναι λίγη» υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

Καλαμάτα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται ο 38χρονος που πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου του

«Κλειδί» τα βίντεο της επίθεσης

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση φαίνεται ότι διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, όπου καταγράφεται η επίθεση με πυροβολισμούς κατά της 25χρονης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, την προηγούμενη της επίθεσης, ο δράστης παρακολουθούσε την 25χρονη στην παραλία και τη φωτογράφισε χωρίς τη θέλησή της. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο 38χρονος κατηγορείται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο δράστης και το θύμα διατηρούσαν σχέση δύο ετών, αλλά χώρισαν πριν από περίπου 1,5 μήνα. Σύμφωνα με την πλευρά της 25χρονης, είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά ζηλοτυπίας, για τα οποία δεν είχε γίνει καταγγελία στις αρχές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ