Καλαμάτα: Στη φυλακή ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του – Τι είπε για την απειλή «η ζωή σου είναι λίγη»

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στην Καλαμάτα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 28/9, ενώπιον του ανακριτή και ύστερα από την απολογία του, που διήρκεσε δύο ώρες, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Δήλωσε μετανιωμένος – Τι υποστήριξε για την απειλή «η ζωή σου είναι λίγη»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του, κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.

Σχετικά με το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε στην πρώην σύντροφό του, λίγο πριν από την επίθεση, λέγοντας πως «η ζωή σου είναι λίγη» υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

«Κλειδί» τα βίντεο της επίθεσης

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση φαίνεται ότι διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, όπου καταγράφεται η επίθεση με πυροβολισμούς κατά της 25χρονης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, την προηγούμενη της επίθεσης, ο δράστης παρακολουθούσε την 25χρονη στην παραλία και τη φωτογράφισε χωρίς τη θέλησή της. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο 38χρονος κατηγορείται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο δράστης και το θύμα διατηρούσαν σχέση δύο ετών, αλλά χώρισαν πριν από περίπου 1,5 μήνα. Σύμφωνα με την πλευρά της 25χρονης, είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά ζηλοτυπίας, για τα οποία δεν είχε γίνει καταγγελία στις αρχές.