Κυκλοφορεί η 2η έκδοση του «Γενικού Διοικητικού Δικαίου» των Προκοπίου Παυλοπούλου, Νικολάου Σημαντήρα και Θεόδωρου Φορτσάκη

Κυκλοφορεί σε 2η έκδοση, πάντα από τις «εκδόσεις Σάκκουλα», το «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο» με συγγραφείς τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκό κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόδωρο Φορτσάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Σημαντήρα.

Η 2η αυτή έκδοση είναι αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη ιδίως σε ό,τι αφορά ζητήματα νομολογίας -πρωτίστως του Συμβουλίου της Επικρατείας- αλλά και θεωρίας και νομοθεσίας. Επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση ο εμπλουτισμός σχετικά με την συνοπτική ανάλυση του νέου «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» -που συντίθεται από 774 άρθρα- ήτοι του συνόλου των ρυθμίσεων, σε ενιαίο κείμενο, της οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών (ν. 5134/2026, ΦΕΚ Α 103/29.6.2026).