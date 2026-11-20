Το αγαπημένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της ΕΛΠΙΔΑΣ ανοίγει τις πόρτες του και μας περιμένει στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2026, για πρώτη φορά στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στην Κηφισιά!

Η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη χαρά της προσφοράς! Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» επιστρέφει και φέτος, γεμάτο ξεχωριστά δώρα, γιορτινές εκπλήξεις, μουσική, χαμόγελα και, πάνω απ’ όλα, πολλή αγάπη!

Τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 20:00, δίνουμε ραντεβού σε νέο χώρο στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στην καρδιά της Κηφισιάς, για δύο ημέρες γεμάτες χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και προσφορά.

Ο χριστουγεννιάτικος θεσμός της ΕΛΠΙΔΑΣ μας προσκαλεί και φέτος να μοιραστούμε τη χαρά των γιορτών, στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που η αγάπη γίνεται πράξη. Και κάθε δώρο που επιλέγουμε μπορεί να γίνει ένα δώρο ΕΛΠΙΔΑΣ για ένα παιδί που μας χρειάζεται.

«The Gift of Light»: Το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2027

Ξεχωριστή θέση στο φετινό Bazaar έχει το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2027 «The Gift of Light» ένα συμβολικό δώρο που μεταφέρει το πιο αισιόδοξο μήνυμα της νέας χρονιάς: «Όπου υπάρχει Ελπίδα, υπάρχει Φως».

Ένα γούρι που δεν φέρνει μόνο ευχές για τη νέα χρονιά, αλλά μετατρέπει το φως της ελπίδας σε αγάπη, δύναμη και ουσιαστική προσφορά για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη.

Το γούρι έχει σχεδιαστεί από την καταξιωμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων και επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού, και έχει κατασκευαστεί από το γνωστό κοσμηματοπωλείο SERKOS.

Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις του θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα, με έναν ακόμα πιο ξεχωριστό σκοπό!

Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της ΕΛΠΙΔΑΣ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πρωτότυπες ιδέες για δώρα, κοσμήματα, ρούχα, αξεσουάρ, αντικείμενα διακόσμησης, γιορτινές δημιουργίες και αγαπημένες γεύσεις, κάνοντας τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους με έναν διαφορετικό σκοπό.

Στο περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ θα διατίθενται όλα τα αγαπημένα προϊόντα του e-shop του Σωματείου, καθώς και το μοναδικό hoodie που δημιούργησε φέτος η DIRTY LAUNDRY για την ΕΛΠΙΔΑ, εμπνευσμένo από το μήνυμα του φετινού γουριού. Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις του hoodie θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να δώσουν τη δική τους προσωπική πινελιά σε επιλεγμένα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα διατίθενται από το περίπτερο της ΕΛΠΙΔΑΣ, με τη δυνατότητα προσωποποίησης από την εταιρεία Chiton Uniforms.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή προσφοράς συμμετέχουν 38 εταιρείες και δημιουργοί, διαθέτοντας μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου:

ALALEON, ALL EVE, ANGELINA JEWELS, AtoJ, BOLD & BRAVE, DIAMOND MAGIC, EPTA THE CONCEPT STORE, FIRST HOME DESIGN, FRENCHIE, FYSTIKI SHOP, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, MATARÓE, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, MRS ZEBRA, MY HAPPY TALES, NAKAS CONCEPT, NEW MOON, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL’S GRANOLA, POLINA ELLIS, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, RHEA KALO, SERKOS, SOLON EVAGGELOU, SUNSHINE DELI TREASURES, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, TYPE CENTER, VENETIA VILDIRIDIS, VST, THE WONDER ROOM.

Μια γιορτή γεμάτη μουσική, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Το φετινό Bazaar υπόσχεται να είναι κάτι περισσότερο από μια χριστουγεννιάτικη αγορά: μια όμορφη γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και στιγμές χαράς.

Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM 89.8 θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης, με γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και αγαπημένους καλλιτέχνες.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού, οι χριστουγεννιάτικες μασκότ από την εταιρεία Born2Play by Irini Kalogera και οι εντυπωσιακοί Μολυβένιοι Στρατιώτες της ArtVenture Productions θα προσθέσουν τη δική τους γιορτινή νότα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η προσφορά μπορεί να χαρίσει Ζωή!

Στο Bazaar θα βρίσκεται, όπως κάθε χρόνο, και ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», προσκαλώντας τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε ένα δείγμα».

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, κάθε επισκέπτης μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους τυποποίησης ενός δείγματος εθελοντή δότη μυελού των οστών, στηρίζοντας την προσπάθεια να βρεθεί συμβατός δότης για κάθε ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση.

Μια ακόμη ευκαιρία να αποκτήσουν τα φετινά Χριστούγεννα βαθύτερο νόημα, προσφέροντας το πολυτιμότερο δώρο: την ελπίδα για ζωή.

Χαρίστε ΕΛΠΙΔΑ και μέσα από το e-shop μας!

Το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2027 «The Gift of Light», καθώς και μια μεγάλη συλλογή πρωτότυπων δώρων με την υπογραφή του Σωματείου, είναι διαθέσιμα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

eshop.elpida.org

Facebook: @ELPIDAAssociationEShop

Instagram: @elpida_eshop

Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις του e-shop διατίθεται για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Σας περιμένουμε όλους!

7 & 8 Δεκεμβρίου 2026 | 11:00–20:00

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή | Κηφισιά

Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, να διαλέξουμε δώρα για τους αγαπημένους μας, να μοιραστούμε χαμόγελα και να γεμίσουμε αυτές τις γιορτές με αγάπη και ΕΛΠΙΔΑ.

Γιατί κάθε δώρο μπορεί να γίνει μια μεγάλη πράξη αγάπης για τα παιδιά!