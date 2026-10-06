Μαρινάκης για κακοκαιρία στην Κρήτη: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες – Οι 3 άξονες του σχεδιασμού της αρωγής

Στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτης.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι σήμερα στις 16:00 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πλειστηριασμών.

Παράλληλα, οι δήμοι και η περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών αιτημάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο σχεδιασμός της κρατικής αρωγής για την Κρήτη κινείται σε τρεις άξονες: κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Όπως είπε, από τη στιγμή που θα υποβάλλεται άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από έναν δήμο, τα σχετικά κονδύλια θα αποστέλλονται εντός δέκα ημερών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αποζημιώσεις για τις κατοικίες, επισημαίνοντας ότι «η κρατική ενίσχυση για τις πληγές στις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100% βάσει της εκτίμησης της κρατικής αρωγής», ενώ τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Απαντώντας στις επιφυλάξεις πολιτών σχετικά με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι τα προηγούμενα χρόνια «έχουν υπάρξει και λάθη και αστοχίες και καθυστερήσεις», απορρίπτοντας, ωστόσο, όπως είπε, τόσο την «εξιδανίκευση» όσο και τον «μηδενισμό».

Αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, στη λειτουργία του 112 και στη δημιουργία του μηχανισμού κρατικής αρωγής, σημειώνοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις έχουν στόχο να μην επαναληφθούν καθυστερήσεις και αστοχίες του παρελθόντος.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη»

Ερωτηθείς για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία πρώην προέδρων του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «τρεις διαφορετικές περιπτώσεις».

Για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι είναι διαγραμμένος από τη ΝΔ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «καθόλου ευχάριστη, αλλά αναπόφευκτη». Για τον Κώστα Καραμανλή ανέφερε ότι «επιλέγει πού θα είναι παρών και πού όχι», προσθέτοντας ότι δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που να πληγώνει την παράταξη, ενώ για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

«Καλό είναι να μην, στο βωμό ενός τίτλου, δημιουργούμε εντυπώσεις», είπε, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ ανέδειξε μια παράταξη ενωμένη ως προς το στελεχιακό δυναμικό της.

Φόροι: 83 μειώσεις έως σήμερα – 91 με τις παρεμβάσεις του 2027

Αναφερόμενος στη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός που, όπως είπε, θα φθάσει τις 91 με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί για το 2027.

Τόνισε, ωστόσο, ότι τα περιθώρια για πρόσθετα μέτρα συνδέονται με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και ειδικότερα με τις οροφές δαπανών. Όπως εξήγησε, για να υπάρξει δυνατότητα επιπλέον έκτακτων παρεμβάσεων θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον σχετικό υπολογισμό, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ερώτηση για τις προσχωρήσεις ανεξάρτητων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ και για το εάν η κυβέρνηση προτιμά ως πολιτικό αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν επιλέγεις στις δημοκρατίες αντίπαλο».

Όπως είπε, οι πολίτες είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν ποιο κόμμα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, ενώ κατηγόρησε τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης για «ανέξοδες υποσχέσεις», «έντονο λαϊκισμό» και «άρνηση των πάντων».

Σε ό,τι αφορά τις προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι κάθε αρχηγός κόμματος κάνει τις επιλογές που κρίνει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στελέχη που στο παρελθόν βρέθηκαν σε κόμματα τα οποία, κατά την κυβερνητική εκτίμηση, εξέφρασαν «λαϊκίστικο λόγο», εντάσσονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ.

Ελλάδα και ΗΠΑ στο υψηλότερο σημείο στρατηγικής συνεργασίας

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο σχέσεων και στρατηγικής συνεργασίας», ανέφερε, συνδέοντας την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την παρουσία των ExxonMobil και Chevron, τις ενεργειακές έρευνες και τον Κάθετο Διάδρομο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ένα «γεμάτο πρόγραμμα» υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, το οποίο, όπως είπε, θα κορυφωθεί με τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.