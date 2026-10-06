Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση για τις βιομηχανίες: Έρχονται ενισχύσεις για το ρεύμα -Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

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Σήμερα το απόγευμα, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) είναι πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης για να μειωθούν οι επιπτώσεις που έχουν οι βιομηχανίες από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» #SEV4Productivity, πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης είναι ο François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Πρόεδρος της Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος θα συνομιλήσει στη σκηνή με τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

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