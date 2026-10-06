Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση για τις βιομηχανίες: Έρχονται ενισχύσεις για το ρεύμα -Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Σήμερα το απόγευμα, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων ενίσχυσης για τη μείωση των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν ειδικά το βιομηχανικό ρεύμα και αποτελούν ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση.

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Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ- ρεύμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα ενίσχυσης για τις βιομηχανίες, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
  • Η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ πραγματοποιείται με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Επίσημος καλεσμένος είναι ο François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Πρόεδρος της Τράπεζας της Γαλλίας.
  • Ομιλίες στην εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα το απόγευμα, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) είναι πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης για να μειωθούν οι επιπτώσεις που έχουν οι βιομηχανίες από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

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Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» #SEV4Productivity, πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

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Επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης είναι ο François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Πρόεδρος της Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος θα συνομιλήσει στη σκηνή με τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

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