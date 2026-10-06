Αυλώνας: Λύθηκε το χειρόφρενο φορτηγού και καταπλάκωσε 75χρονο – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένας 75χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Αυλώνα Ωρωπού, αφού καταπλακώθηκε από φορτηγάκι. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης (6/10), όταν το χειρόφρενο του οχήματος λύθηκε ενώ ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες σε αυτό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 75χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από φορτηγάκι, το πρωί της Τρίτης (6/10) στον Αυλώνα Ωρωπού.
  • Ο 75χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στο ημιφορτηγό, όταν λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί και να τον καταπλακώσει.
  • Δέκα πυροσβέστες ανέσυραν τον 75χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 75χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από φορτηγάκι, το πρωί της Τρίτης (6/10) στον Αυλώνα Ωρωπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο 75χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στο ημιφορτηγό, όταν λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί και να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, που ανέσυραν τον 75χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του, κάνοντας χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο απ’ όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

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