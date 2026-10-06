Αυλώνας: Λύθηκε το χειρόφρενο φορτηγού και καταπλάκωσε 75χρονο – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 75χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από φορτηγάκι, το πρωί της Τρίτης (6/10) στον Αυλώνα Ωρωπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο 75χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στο ημιφορτηγό, όταν λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί και να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, που ανέσυραν τον 75χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του, κάνοντας χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο απ’ όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.